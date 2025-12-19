【バレー男子・世界クラブ選手権】「大阪から世界へ｣大阪ブルテオンが準決勝進出！！準決勝でヨーロッパ選手権準優勝のポーランドの強豪と激突

１２月１５日(火)からブラジルのベレンで行われている、バレーボールのクラブチーム世界ナンバー１を決める「ＦＩＶＢ男子バレーボール世界クラブ選手権２０２５｣。この大会に出場中の大阪ブルテオンが、予選ラウンドを２位で突破して、見事に準決勝進出を果たしました。



ヨーロッパやアジア、アフリカ、南米のトップチーム８クラブが参加して行われている今回の世界選手権大会。



アジアチャンピオンズリーグ準優勝の実績で出場資格を得た大阪ブルテオンは、４チームずつ２つのグループにわかれて行われた予選ラウンドで、第１戦を南米チャンピオンのサダ・クルゼイロ(ブラジル)を相手にセットカウント３対０のストレートで勝利すると、第２戦では、自他ともに認める世界ナンバー１の強豪クラブ、イタリアのシル・シコマ・モニーニ・ペルージャと対戦、フルセットの大熱戦の末に敗れたものの、最終セットも２１対２３と紙一重の好勝負を演じました。



迎えた第３戦、大阪ブルテオンの試合の前に、クルゼイロがペルージャから１セットも奪えずにストレート敗れたために大阪ブルテオンの準決勝進出が決定。





その中で第３戦では、西山大翔、西川馨太郎、甲斐優斗、中村駿介といった若手選手が躍動、アフリカ王者のスウェリー・スポーツクラブ(リビア)を相手に、集中力を切らすことなく粘り強い戦いぶりで３対０のストレート勝ちをおさめました。チームを率いるトーマス・サムエルボヘッドコーチが「(この大会は)世界のトップレベルのクラブが集まるトーナメントで、勝たなければならないプレッシャーの中でプレーすることもあり、簡単なゲームではありませんでした。だからこそ、今日出場した選手たちが集中力を切らすことなく勝ち切ったことを嬉しく思います｣と第３戦を振り返ったように、西田有志選手や、山本智大選手、アントワーヌ・ブリザール選手などの主力メンバーはもちろん、チーム全員の力を結集してペルージャに続くプールＢの２位で、見事に予選ラウンドを通過した大阪ブルテオン。準決勝の相手は、プールＡ１位のアルロン・ＣＭＣ・ヴァルダ・ザビエルチェ(ポーランド)。日本のクラブが、まだ１度も成し遂げていない決勝進出を果たすことが出きるのか、ヨーロッパの強豪との雌雄を決する戦いに注目です。【ＦＩＶＢ男子バレーボール世界クラブ選手権２０２５】▼大阪ブルテオン・予選ラウンド成績・第１戦 大阪ブルテオン ３−０ クルゼイロ（２５−１４、２５−１８、２５−１４）・第２戦 大阪ブルテオン ２−３ ペルージャ（２５−２３、１６−２５、２２−２５、２５−２３、２１−２３）・第３戦 大阪ブルテオン ３−０ スウェリー（２５−２２、２５−２３、２５−２１）▼準決勝大阪ブルテオン 対 ザビエルチェ（ポーランド）１２月２０日(土)午後３時試合開始（日本時間１２月２１日午前３時）