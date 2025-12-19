Daiichi-TVの夕方情報バラエティー番組「まるごと」で大好評の番組グッズに待望の第３弾が登場する。

今回は、新たに４種類のペコリーノグッズが仲間入り。ミニタオル、アクリルカレンダー、クッションに加え、発売以来大人気のマスコットチャーム第２弾も。お笑いコンビ・ずん、飯尾和樹の代名詞「忍法メガネ残し」を再現した、愛らしいデザインのマスコットチャームだ。さらに、来年２月２３日（月・祝）に静岡市清水文化会館マリナートで開催される「SUUMO presents まるごとFUNDAY THANKS LIVE 2026」のオリジナル限定ライブタオルも完成した。色鮮やかな花をモチーフにした、華やかでライブにぴったりのデザインとなっている。２０日からハンズ静岡店・ハンズ浜松店、そしてオンラインショップ「PochiMart」にて販売開始。

また、２０日から２日間は、新静岡セノバで「まるごとグッズ POPUPストア」を開催する。「ピッコリクッキー」が、クリスマス限定パッケージで登場。各日数量限定、２日間のみの販売となる。