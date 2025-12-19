「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。「こいつに勝たれへんと」と思った人物を明かした。

大の負けず嫌いだという横山。「村上（信五）には嫉妬がありました。バラエティーでMCとかし出した時、めっちゃ嫉妬してたな」と明かした。本人にその気持ちは伝えていないという。

「めちゃくちゃうらやましかったし、なんで俺じゃないねんって」と本音をこぼした上で、「当たり前やねん。村上ってめちゃくちゃ努力してたから。いろんなディレクターさんの話聞いたり、諸先輩方に“MCってどうするんですか？”って聞き回っていた」と村上へのリスペクトを語った。続けて、「こいつに勝たれへんと思ったから、違う戦い方せなって切り替えられた。違う分野でもっとやらなあかんのかなって考えさせてもらいましたね」と明かした。

「だからいろんなことやってるんだと思う。役者業も。その分、いろんなことしてるから中途半端やんけって思われてるなって思う自分がいる。だから、絶対そこは負けへんぞでやってると思う」と仕事への熱い思いを語った。