東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。ソフトバンクが12球団で12球団で唯一ポスティング移籍を認めていない明確な理由を解説した。

2019年に巨人が山口俊をポスティングにかけたことで、12球団で同制度を利用していないのはソフトバンクだけになった。

ソフトバンク球団フロントにも在籍した小林氏は、その理由について「球団の方針が目指せ世界一だから」と説明した。

2005年にダイエーから球団経営を引き継いだ際、孫正義オーナーが「すべての野球選手がホークスでプレーしたいと思えるような球団になりたい。そしていつの日かMLBのチャンピオンとNPBのチャンピオンで真のワールドシリーズをやる」と球団方針を定めた。

日本球界ではMLB移籍を「挑戦」と捉えて、高いステージのリーグに移るという認識でポスティングを利用している。

ソフトバンクはNPBをMLBと肩を並べるリーグに引き上げようとしている。ポスティングを利用することは言行不一致になる。

小林氏は「だからポスティングを認めるわけにはいかない」と解説した。