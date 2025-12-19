板垣李光人、黒髪から金髪に一新「ノーマンビジュ再来」「まるで雪の王子様」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の板垣李光人が12月18日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】23歳「約ネバ」出演俳優「ノーマンビジュ再来」黒髪から金髪に劇的チェンジ
◆板垣李光人、金髪姿を披露
板垣は「富士山に負けじと、板垣の髪も雪化粧です」「冬だね」とコメントし、金髪に染めた姿を投稿。黒髪から明るい金髪へと染め、ガラリとイメージチェンジした姿を披露した。
◆板垣李光人の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「金髪似合いすぎる」「かっこいい」「雪化粧って表現が素敵」「透明感がすごい」「まるで雪の王子様」「ノーマンビジュ再来（映画「約束のネバーランド」）」「美しすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
