¥×¥íÌîµå¡¢2025Ç¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡£¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤¬±ÛÇ¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¸÷¤ë
¾®±à¤Ïº£µ¨¡¢138»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.309¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¡¢12ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê.413¡Ë¤Î£²´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.413¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¿äÄêÇ¯Êð9000Ëü±ß¤«¤é¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç±ÛÇ¯¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Åç¤ò¼èºà¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö1·³¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®±à¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤È²¿ÅÙ¤â²¼¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇµåÃÄ¤ÎÄó¼¨³Û¤È¾®±à¤Î´õË¾³Û¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬5°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¯Êð2²¯±ß¤Ç¤â¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿¦¤ÏÍ··â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÇÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¤È3¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ¶âÎÏ¤Ï³ÆµåÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÌö¤·¤¿»þ¤Ë¾ºµë¤Î¾å¤²Éý¤¬¾®¤µ¤¤¤ÈFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¾µåÃÄ¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Â¾µåÃÄ¤Îº£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤¬º£µ¨¤Î1²¯4500Ëü±ß¤«¤éÇÜÁý°Ê¾å¤Î¿äÄêÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ¤â7000Ëü±ß¤«¤é2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿äÄêÇ¯Êð1²¯5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®±à¤ÏµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃåÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿·Á¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë