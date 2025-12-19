【無印良品】人気のチョコレート展を東京・大阪で同時開催

〈感覚で好みのチョコレートを見つける体験型イベント〉

良品計画が運営する無印良品は、12月19日から25日までの期間、銀座店とグランフロント大阪店で「チョコレート展」を開催する。「チョコレート展」は2025年1月に初開催し、12月3日から全国6カ所で開催してきた。今回の銀座店とグランフロント大阪店の2カ所が今年最後の開催となる。グランフロント大阪店ではネット予約(各時間20人)と店頭による整理券配布(毎日600人)で誰でも無料で参加ができる。

チョコレートの特設スペースも

無印良品では全50種のチョコレート菓子を販売している。「チョコレート展」では、会場のQRを読み取り、好みの香りやASMRをチョイスすることでぴったりのチョコレートを見つけられる体験型イベントになっている。このほか、参加者には未発売のチョコレートや12月3日に発売した新製品「ライム発酵のカカオを生かしたチョコレート」の試食や、非売品のチョコレートステッカーの配布、イベント期間中に使用できるチョコレートの割引クーポンなどの特典もある。

無印良品「チョコレート展」

担当者は「普段とは異なるお客さまにも来ていただける機会になればと思っている。また普段から無印良品を利用していただいているお客さまの中でチョコレート商品を買ったことがない人にも試していただける機会になれば」と話した。

未発売チョコレートの試食も用意する

参加者には非売品のチョコレートステッカーと割引クーポンを進呈