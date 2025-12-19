「理想のパパだ…」NCT・ジャニー、“消防士”に変身！子どもと触れ合う笑顔にキュン【PHOTO】

NCTのジャニーが、心温まる姿でファンを魅了した。

【写真】ジャニー、日本人タレントと“身長差30cm”の2SHOT

ジャニーは最近、自身のインスタグラムに、「new friends」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、消防士の制服に身を包んだジャニーの姿が収められている。オレンジ色のジャケットにヘルメットを着用した新鮮な装いで、普段とは一味違う魅力を放っている。

また、別の写真には、小さな子どもたちと触れ合うジャニーの姿も収められている。目線を合わせて向き合う優しげな表情や穏やかな笑顔からは、包容力あふれる一面が感じられ、ファンの心を和ませた。

（写真＝ジャニーInstagram）

投稿を見たファンからは「キュンキュンする！」「子どもたちに見せる笑顔尊い」「理想のパパだ…」「癒やされた」などのコメントが寄せられている。

なお、ジャニーが所属するNCT 127は、2026年1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。