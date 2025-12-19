INI尾崎匠海、来年は作詞作曲が目標 ピアニスト役で猛特訓「韓国に行ったときも」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海（26）が19日、都内で行われた24日放送のフジテレビのスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（後10:00〜11:34）記者会見に出席。来年は作詞作曲をしたいと語った。
【写真】後ろ姿も素敵！オーナメントを手に取る尾崎匠海
本作は、最愛の妻・小百合（片平なぎさ）の死でふさぎ込む男・渡会喜一郎（國村隼）と、ピアノの才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（尾崎）がピアノのレッスンを通して心を通わせ、過去や傷と向き合い、未来への一歩を踏み出していく喪失から再生を描いたヒューマンドラマとなる。
尾崎が演じる匠は、周囲が認めるピアノの才能を持ちながらも、とある出来事をきっかけに音大進学を断念し、夢にふたをしながら、レストランのウェイターとして働いている。
ピアノが上手な役柄ということもあり、尾崎は猛特訓を重ねたそう。「お仕事で韓国に行ったときも、練習室にピアノがあったので、お仕事が終わった後に2時間、3時間ぐらいやっていました」とストイックな一面を見せた。
さらに、来年に挑戦したいことを問われた尾崎は「グループの（楽曲の）作詞はしたことがありますが、作曲はまだしたことがないので、作詞作曲をした曲が何かできたらいいなと思いながら頑張りたいと思います」と宣言。会場からは、拍手でエールが送られた。
会見には、國村、片平、加藤史帆も登壇した。
