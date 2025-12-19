片平なぎさ、初共演・國村隼と夫婦役「幸せ」 会見中にも仲睦まじい雰囲気に
俳優の國村隼（70）、尾崎匠海（26／INI）、片平なぎさ（66）、加藤史帆（27）が19日、都内で行われたフジテレビ系クリスマスイブスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（24日 後10：00〜11：34）の記者会見に出席。夫婦役を演じる國村と片平が、初共演の想いを語った。
【写真】後ろ姿も素敵！オーナメントを手に取る尾崎匠海
片平との初共演について、國村は「そんな気しないね」ときっぱり。片平は「私としては、幸せでした」と声を弾ませ、「ずっと憧れでした。空いている時間もついそばに寄っていっちゃって。自分にこんなに大胆な部分があるんだって」と笑顔を見せた。
さらに、國村は、初挑戦だった片平のピアノを「すっごいお上手でしたよ！」とべたぼめ。片平は「もう！ありがとうございます！」と飛び上がり、「優しいの！」とにっこり。2人で顔を見合わせ、役さながらの仲むつまじげな様子を見せた。
本作は、最愛の妻・小百合（片平）の死でふさぎ込む男・渡会喜一郎（國村）と、ピアノの才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（尾崎）がピアノのレッスンを通して心を通わせ、過去や傷と向き合い、未来への一歩を踏み出していく喪失から再生を描いたヒューマンドラマとなる。加藤は、匠と幼なじみで恋人のデザイナー・須藤ゆりあを演じる。
【写真】後ろ姿も素敵！オーナメントを手に取る尾崎匠海
片平との初共演について、國村は「そんな気しないね」ときっぱり。片平は「私としては、幸せでした」と声を弾ませ、「ずっと憧れでした。空いている時間もついそばに寄っていっちゃって。自分にこんなに大胆な部分があるんだって」と笑顔を見せた。
本作は、最愛の妻・小百合（片平）の死でふさぎ込む男・渡会喜一郎（國村）と、ピアノの才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（尾崎）がピアノのレッスンを通して心を通わせ、過去や傷と向き合い、未来への一歩を踏み出していく喪失から再生を描いたヒューマンドラマとなる。加藤は、匠と幼なじみで恋人のデザイナー・須藤ゆりあを演じる。