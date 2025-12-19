5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクの野村勇内野手（29）、川瀬晃内野手（28）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。シャンパンファイトについて本音を明かした。

「シャンパンファイト、めちゃくちゃ楽しんでるっぽい」とのイメージを振られると、2人そろって「△」の札を掲げてみせた。

MCの「ハライチ」澤部佑が「えっ、これのためにやってんじゃないの」と不思議そうに続けると、野村は「そうっすね」としながらも「優勝して、よっしゃー！って1本目は楽しいんですけど、かかったら寒くなって、早く帰りたいって」と本音を吐露。

川瀬も「時間帯が試合終わって表彰式などがあって。今年でいったら夜中、12時過ぎてたんで。外でやるんですけど、もう肌寒いですし。次、囲み取材とかまだお仕事があるので、そういうのも含めたらまあ△なのかなと」とし、「もちろん、楽しいのは前提なんですけど」と付け加えた。

野村はVTRでは中締めのあいさつとして「最後、俺がホームランで決めてやったぜ！トゥ―ス！」と絶叫する場面もあったが、川瀬は「これ、誰も聞いてないんですよ」と補足説明。野村は「1人でやってました」と指を立てるポーズを再現した。

シャンパンとビールは体感が違うのかと聞かれ「シャンパンの方がにおいと酔う感じもあるし。炭酸が強いから」と野村。飲んでいるのかとの問いには「飲みながら。こっから（顔面から）流れてくるやつを飲みます」と笑ってみせた。

その後飲み会は「ないっすね」と川瀬。地元メディアの取材があるとし「全体が終わるのが夜中3時とかなんで」と淡々と話した。野村は翌日についても「日本シリーズだったら休みなんですけど、リーグ優勝だったら次の日試合があるんで。あのビールかけした後に2時とか3時まで取材があるんで。もう早く帰りたい」とぶっちゃけた。

会場は完全な無礼講となっているが、リーグ優勝時のビールかけには孫正義オーナーも駆けつけたと言い、川瀬は「さすがにかけに行ってる人は見なかったですね。小久保監督が行っていたぐらいで、選手の方はなかなか孫さんにはかけられなかった」と回顧。

スタジオからは孫氏もかけられたいのではとの声も上がり、川瀬は「来年は、もうちょっとかけてあげようかな」といたずらっぽく笑ってみせた。