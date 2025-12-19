上司と次席のメンバーだけが話し、他のメンバーは沈黙 。そんな「上の人だけが話して終わる会議」、職場で起きていませんか？ 実は、会議の「進め方」こそが、指示待ちの部下を育てている元凶かもしれません。本記事では、尾澤まりこ氏の著書『1ON1に悩む管理職必須スキル コーチング思考』（ごきげんビジネス出版）より、会議の質を格段に変え、部下の主体性を引き出す「コーチング思考」の活用法を解説します。

会議でコーチング思考を応用する

上司がコーチング思考をもっているかいないかで、会議の質は格段に変化します。コーチング思考は会議やビジネスのコミュニケーションに非常に有用なアプローチです。コーチング思考では、まず未来の視点に軸を置いて、「本来の自分はどこに向かおうとしているのか？」「このチームの最も理想の姿は何か？」を基軸に理論を進めることができます。もしこれが、チームの問題点や課題点にのみフォーカスしていると、会議の議論が脇道にそれてしまう可能性があります。

チームでミスが頻発しているとしましょう。ミスの削減のみの話をするだけではなく、そもそも自分たちのチームがどのような目的で仕事をして、どこに行こうとしているのか？ 目指していることは何か？など、理想の姿、目指すべき姿をみんなで話し合い、合意形成を行うのです。それにより、課題解決の結果のみならず、そのプロセスにおける過程で、チームメンバーが自分たちでそこに参加している、というチームに対する帰属意識が芽生え、チームの結束力や相互の対話を可能にし、参加型のチームの形成を容易にします。

部下「気がついたら、おわってました」…上の人だけが話してしまう会議

コーチング思考が身につけられていないチームリーダーの場合の会議は、次のように進むかもしれません（パターン1）。

チームリーダー「皆さん、きょうの会議ですが、新しいプロジェクトの課題について話し合いたいです。まず、どんな問題がありますか？」

チームメンバーAさん「顧客からのアンケート評価が非常に低いです。どうすればもっといい評価を得られるでしょうか？」

チームリーダー「それは、どこに問題があるの？」

チームメンバーAさん「それがよくわからないんですよね」

チームリーダー「じゃあ、こんなことをしてみたらいいんじゃない？」

チームメンバーAさん「わかりました。やってみます」

ほかのメンバーは一切発言しません。チームメンバーAさんは、チームリーダーの次席の地位にいます。上の人だけ話して、または一部の人だけ話して、会議がおわってしまう。このような会議、あらゆるところに存在しませんか？

チームメンバーの成長が重視される会議

では、コーチング思考を習慣化しているチームリーダーのもとでは、どのような会話が繰り広げられていくのでしょうか？（パターン2）

チームメンバーAさん「顧客からのアンケート評価が非常に低いのが課題です。どうすればもっといい評価を得られるでしょうか？」

コーチング思考を習慣化しているリーダー「それは重要な課題ですね。皆さん、顧客からのよい評価を増やすためには、どんなアイデアがあるかな？ フラットになんでも出してみようか」

チームメンバーAさん「お客さまの声をより知るためにいまやっているアンケートだけでなく、定期的ミステリーショッパー（覆面調査）を行うことができます。また、お客さまにアンケートを行うプロセスを簡素化する方法も考えられます」

コーチング思考を習慣化しているリーダー「それは素晴らしい提案です。ほかにもアイデアありますか？」

チームメンバーBさん「お客さまとの定期的な対話を強化するために、カスタマーサポート部門と連携する方法もあります。カスタマーサポート部門との連携は、アンケートを収集するのに役立つと思います」

コーチング思考を習慣化しているリーダー「ありがとうございます。それらのアイデアは素晴らしいです。ほかには、どんなものが考えられる？」

メンバー全員……。（思いつかずに下を向く）

コーチング思考を習慣化しているリーダーは、このような状況になっても焦らず対処します。きっとこのように切り出すかもしれません。

コーチング思考を習慣化しているリーダー「では、次のステップに行く前に、この新規プロジェクトのあるべき姿の話をします。そもそも、このプロジェクトの理想の姿は、どんなものだっけ？」

コーチング思考を習慣化しているリーダーは、自分の指示やアドバイスよりも、チームメンバーの成長やチームが目指している姿を共有することに重点を置きます。

コーチング思考を習慣化していないリーダーは、その課題や問題点にばかり目がいき、チーム全体の広い視野を育てることができません。結果、いつも最初から最後まで指示やアドバイスをしなければならず、そのようなリーダーのもとでは次のような意見が蔓延しがちです。

●リーダーがすべて解決してくれる。

●困ったことがあれば、リーダーに聞こう。

●リーダーに聞くのがいちばん楽だよね。

そのようなチームメンバーを知らず知らずに育成していきます。パターン1のチームリーダーのもとでは、他責の部下が育ちます。なぜなら、自分で考えるより教えてもらうほうが楽ですよね。残念ですが、人は楽なほうに流れていきます。

コーチング思考を習慣化しているリーダーのもとで育つ部下

では、パターン2のコーチング思考を習慣化しているリーダーのもとでは、どのようなチームメンバーが育つでしょうか？

●自分で考えられる。

●自分で考えたことを周囲と協力しながら進められる。

●自分で考えることは、とても楽しい。

このようなループを回していけます。コーチング思考を使用することで、会議でのチームメンバーの参加は積極的で創造的になり、チーム全体の目標設定の明確化や問題解決の視野を広げられます。メンバーは自分たちのアイデアを提案し、自分たちで解決策を見つけられるようになるでしょう。

コーチング思考のアプローチは、チームの自己責任感を高め、成果を向上させるのに役立ちます。チームメンバー間では、他責でなく自責の考えが醸成されていきます。チームの結束力も高まっていくことでしょう。そのようなチーム、あなたももちたくありませんか？

●まとめ

コーチング思考を会議の場でも活用しましょう。

尾澤 まりこ

合同会社ミライの芽 代表

※本記事は『1ON1に悩む管理職必須スキル コーチング思考』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。