モーニング娘。'25メンバーの牧野真莉愛さん（24）が19日までにインスタグラムを更新し、17年前に撮ったという元プロ野球選手の中田翔さんとのツーショットを披露した。牧野さんが小学校1年生、中田さんがプロ入り前の高校3年生の時という"激レア"ツーショットがネット上で話題となっている。



【写真】激アツ！牧野真莉愛さん（小1）、中田翔さん（高3）のツーショット

牧野さんは、「2008.1.19 ニッポンハムグループ展示会 中田翔選手（高3）＆まりあ（小1）」と説明し、自身が幼少の頃に撮ったツーショットをアップ。牧野さんは今現在も中田さんの大ファンであることを公言しているが、小学生の頃にもその片鱗が現れている。中田さんの方も、この頃から牧野さんのことを知っていたとのことで、牧野さんは「『まりあちゃんこれくらいの時から知ってる』って。翔くんが覚えてくれてて、まりあとっても嬉しかったです」と喜ぶ様子を見せていた。



また、牧野さんは11月30日に行われた「日韓ドリームプレイヤーズゲーム 2025」で中田さんと会ったことを報告し、その時の中田さんとのツーショットも披露している。「翔くんに会えました ※2018年ぶり」「『日韓ドリームプレイヤーズゲーム2025』中田翔選手の出場が決まり、絶対行きたい！！って思っていました。中田翔選手に会えたのも奇跡」として絵文字を使いながらイベントを振り返り、中田さんへの気持ちをあふれさせていた。



SNSでは、「まりあさん お子さん時代からビューティー」「翔さんと小1の真莉愛ちゃんとのツーショット、素敵ですね！！」「真莉愛ちゃんの翔さん愛素敵です」「選手を引退しても応援を続けていくのとってもいいね」「真莉愛さんの幼少期もめっちゃ超カワイイです」「まりあちゃんの一途なところ本当に素敵！」などのコメントがあった。