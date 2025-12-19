オープン戦の日程発表 V3狙うソフトバンク、開幕前の試合一覧
日本野球機構（NPB）は19日、2026年のオープン戦（2月21日〜3月22日）の日程を発表した。
◆リーグ3連覇を狙うソフトバンクのレギュラーシーズン開幕前の日程は以下の通り。レギュラーシーズン開幕戦は3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）。
2月
22日 侍ジャパン（13時・宮崎サンマリン）※
23日 侍ジャパン（14時・宮崎サンマリン）※
25日 台湾・中信（20時・台北ドーム）※
26日 台湾代表（20時・台北ドーム）※
3月
1日 西武（12時半・宮崎アイビー）
3日 ヤクルト（18時・みずほペイペイドーム）
4日 ヤクルト（18時・みずほペイペイドーム）
5日 ヤクルト（13時・みずほペイペイドーム）
6日 阪神（14時・甲子園）
7日 阪神（13時・甲子園）
8日 オリックス（13時・京セラドーム大阪）
10日 巨人（13時・宇部）
11日 巨人（18時・みずほペイペイドーム）
12日 巨人（18時・みずほペイペイドーム）
14日 DeNA（13時・横浜）
15日 DeNA（13時・横浜）
17日 中日（18時・みずほペイペイドーム）
18日 中日（18時・みずほペイペイドーム）
20日 広島（14時・みずほペイペイドーム）
21日 広島（13時・みずほペイペイドーム）
22日 広島（14時・マツダスタジアム）
※はオープン戦以外、台北ドームは日本時間