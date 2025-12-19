ソフトバンクの球団旗

写真拡大

　日本野球機構（NPB）は19日、2026年のオープン戦（2月21日〜3月22日）の日程を発表した。

　◆リーグ3連覇を狙うソフトバンクのレギュラーシーズン開幕前の日程は以下の通り。レギュラーシーズン開幕戦は3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）。

　2月
22日　侍ジャパン（13時・宮崎サンマリン）※
23日　侍ジャパン（14時・宮崎サンマリン）※
25日　台湾・中信（20時・台北ドーム）※
26日　台湾代表（20時・台北ドーム）※
  3月
1日　西武（12時半・宮崎アイビー）
3日　ヤクルト（18時・みずほペイペイドーム）
4日　ヤクルト（18時・みずほペイペイドーム）
5日　ヤクルト（13時・みずほペイペイドーム）
6日　阪神（14時・甲子園）
7日　阪神（13時・甲子園）
8日　オリックス（13時・京セラドーム大阪）
10日　巨人（13時・宇部）
11日　巨人（18時・みずほペイペイドーム）
12日　巨人（18時・みずほペイペイドーム）
14日　DeNA（13時・横浜）
15日　DeNA（13時・横浜）
17日　中日（18時・みずほペイペイドーム）
18日　中日（18時・みずほペイペイドーム）
20日　広島（14時・みずほペイペイドーム）
21日　広島（13時・みずほペイペイドーム）
22日　広島（14時・マツダスタジアム）
※はオープン戦以外、台北ドームは日本時間