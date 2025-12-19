「キミが創（つく）る、未来のモビリティ」をテーマに、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で18日開幕した「ジャパンモビリティショー福岡2025」には、最新技術を搭載した国内外35ブランドの車やバイクが並ぶ。

トヨタ自動車は「レクサス」の新型や新ブランドとなる「センチュリー」などを出展。車からロボットに約50秒で変身する「SR−01」（三精テクノロジーズ）など、来場者は自由で多様な次世代のモビリティー（乗り物）を体感していた。

北部九州で製造されている最新車両も登場。このほか、トミカのイベントオリジナル商品の販売や子ども向け体験教室などもあり、家族で楽しめそうだ。

（文・山上武雄、写真・佐藤桂一）

ジャパンモビリティショー福岡2025 21日までの午前9時半〜午後6時、福岡市のマリンメッセ福岡。西日本新聞社などでつくる実行委員会主催。一般2000円、大学生・専門学校生1200円、高校生以下無料。詳細は公式サイト、または事務局＝092（711）5583（西日本新聞イベントサービス内、平日午前9時半〜午後5時半）。