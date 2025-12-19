元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、東京・赤坂の個室サウナ店で客の30代夫婦が死亡した火災で見解を述べた。

15日にサウナの個室内で男女2人の利用客が倒れているのが発見され、病院に搬送されたが死亡が確認された。サウナ室の内外にあった扉のドアノブがいずれも外れ、床に落ちていた。2人は夫婦だった。サウナ室の出入り口付近で倒れており、ドアを開けることができず、閉じ込められた可能性がある。

室内にあった非常用ボタンも鳴ることはなく、店側は警視庁に非常ボタンを受信する電源を「入れたことがない」と説明していた。

橋下氏はサウナ施設に関する法律について解説。「厚生労働省の所管の公衆浴場法では、非常ボタンの設置を“推奨”なんです。義務ではないんです。いろんな条例を見ても、法令上の根拠ではっきりと義務としているのはなかなかなくて」と述べた。

橋下氏もサウナを利用することがあるというが、「あそこに閉じ込められたら、命の危険が生じるなって分かるような空間なので、ちょっとルールの不備なんじゃないかなと思います」と指摘した。

多くのサウナ施設では、出入り口は押し引きだけで開け閉めができるドアを採用しているが、今回の現場は木製のドアノブ式だった。橋下氏は「あまり細かなルールを設定するのが難しいのであれば、ひとつはドアですよね。ドアを中から外に押して開けることができるというところくらいまでは、ルール化できると思います。ドアノブについても、法令上の義務とかはなさそうなので。ルールの不備だと思います」と見解を語った。

また、今回の件で政治家が果たすべき役割も主張。「今回の件は法令上の義務がなくても、これは過失と認められると僕は思う。ただ、一斉に日本全国のサウナに向かって、政治家が号令をかけて、扉について点検しろ、確認しろということは、やった方がいいと思います」と述べた。