¾®Åç½¨É×¡¢Àä»¿Ì¡²è¡Ö¤³¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡Ø¥ß¥Ï¥ë¤ÎÀï¾ì¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥Þ¥ó¥¬¥ï¥óÏ¢ºÜ¤Î¡Ø¥ß¥Ï¥ë¤ÎÀï¾ì¡Ù¤¬¡Ú¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤2026¡¡¥ª¥È¥³ÊÔ¡Û¤Î£·°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü19Æü¤ËºÇ¿·£³´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Åç½¨É×¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Åç½¨É×¤¬Àä»¿¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥ß¥Ï¥ë¤ÎÀï¾ì¡Ù
¢£¾®Åç½¨É×
Àï¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÉÁÀ·â¼ê(¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼)¡È¤È¡È´ÑÂ¬¼ê(¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼)¡É¤Ï¡¢¡É2¿Í1ÁÈ(¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥»¥ë)¡É¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤³¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÈÀïÁè¡É¤Ï¡¢¡ÉËÜµ¤(¥Û¥ó¥â¥Î)¡È¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥ß¥Ï¥ë¤ÎÀï¾ì¤¢¤é¤¹¤¸
¤Ä¤¤¤ËËÖÈ¯¤·¤¿»°ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦ÂçÀï¡£·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ÎËö¡¢Îó¶¯½ô¹ñ¤ËÊ¬³äÅý¼£¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£Å·ºÍÅª¤ÊÁÀ·âµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¡¦¥ß¥Ï¥ë¤Ï¡È¿Í¤ò·â¤Æ¤Ê¤¤¡É¸µÁÀ·â¼ê¡¦¥·¥ç¥¦¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ñÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥Ç¥£¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Åç½¨É×¤¬Àä»¿¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥ß¥Ï¥ë¤ÎÀï¾ì¡Ù
¢£¾®Åç½¨É×
Àï¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÉÁÀ·â¼ê(¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼)¡È¤È¡È´ÑÂ¬¼ê(¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼)¡É¤Ï¡¢¡É2¿Í1ÁÈ(¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥»¥ë)¡É¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤³¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÈÀïÁè¡É¤Ï¡¢¡ÉËÜµ¤(¥Û¥ó¥â¥Î)¡È¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥ß¥Ï¥ë¤ÎÀï¾ì¤¢¤é¤¹¤¸
¤Ä¤¤¤ËËÖÈ¯¤·¤¿»°ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦ÂçÀï¡£·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ÎËö¡¢Îó¶¯½ô¹ñ¤ËÊ¬³äÅý¼£¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£Å·ºÍÅª¤ÊÁÀ·âµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¡¦¥ß¥Ï¥ë¤Ï¡È¿Í¤ò·â¤Æ¤Ê¤¤¡É¸µÁÀ·â¼ê¡¦¥·¥ç¥¦¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ñÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥Ç¥£¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£