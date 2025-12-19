元NMB48の清水里香（27）が19日までに自身のインスタグラムを更新。持病悪化のため、活動休止することを発表した。

現在所属する「One Last Bloom」運営が発表した文書を掲載。「このたび清水里香は、以前より治療を続けておりました持病の症状が悪化し、医療機関を受診した結果、医師より一定期間は無理をせず、治療および療養を最優先とする必要があるとの診断を受けました」とし、12月25日の公演を最後に活動休止することをあらためて報告した。

「急な発表で驚かせてしまってごめんなさい。Xの方では発表されたのですが、こちらでも伝えようと思います」と書き出し、「私は15歳でこの世界に入って12年が経ちました。アイドルが大好きでやっと夢が叶ったあの日から、今日まで“今が大切”だと自分に言い聞かせて、一度も止まることなくずーっと走り続けてきました」と振り返った。

「でも知らない間に体を酷使してしまっていたので、治療に専念して必ずまた元気な姿で戻ってきます。なのでそれまで待っていてくださると嬉しいです」とファンへの思いをつづった。

「私はメンバー含めOne Last Bloomを応援してくださる全ての方が大好きです。その気持ちはずっと変わりません」と続け、「12/25のライブまでは全力で頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします」と締めくくった。

清水は16年6月にNMB48の5期生として加入し、17年10月に正規メンバーに昇格した。21年6月にNMB48を卒業。22年5月に卒業理由となった体調不良について、すい臓の異常だったことを告白していた。