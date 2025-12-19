「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。ルーティンへの強いこだわりゆえに結婚を考えられないことを明かした。

横山は「俺、絶対遅刻しないんですよ。自分が10秒カウントする以内に起きないと死ぬって決めているから」と明かした。朝起きてからのルーティンが細かく決まっているという。「水1杯飲むって決めている。そこから8キロ以上走る。筋トレ決まったメニューして、サウナに12分以上入って、水3杯飲む」と明かした。ドラマの撮影が朝早くからある日は朝6時半にジムに行くという。ルーティンを徹底する理由について、「気持ち悪い。負けた気になる」と話した。

お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴が「結婚してそのストイックの生活を崩さざるを得なくなったらどうするんですか？」と聞くと、「いや、崩せない。絶対に」と断言。「いや〜だから悩ましいんです。分からないんですよ。結婚できるか…」と苦悶の表情を浮かべた。「ここをちゃんと理解してくれる人じゃないと、無理かな。でも子供できたらそんなこと言ってられへん」と話した。

さらに、食事は1日1食と決めていることも明かした。放送作家でタレントの野々村友紀子氏が「子供に“あ〜ん”って食べさせられる時あるけど、どうしますか？」と聞くと、横山は「食べた風をする」と答えた。何があっても1日2食以上の食事はしないといい、「だから結婚が見えない」と本音をこぼした。

ルーティンのこだわりについて「体型維持しておかないと、この仕事つながらへんなって思っているから。“そんな頑張らないでいいよ”ってよく言われる。対女性とかだけじゃなくてメンバーとかにも。心配はされる」と語り、「どうしたらいいんやろな」と真剣な表情で投げかけた。