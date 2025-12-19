◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽フライ級（５０・８キロ以下）５回戦 鈴木丈太朗―橋本陸（２０日、東京・後楽園ホール）

１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、フライ級は鈴木丈太朗（２４）＝帝拳＝が５０・６キロ、橋本陸（２５）＝グリーンツダ＝が５０・７キロでともに一発クリアした。

戦績は鈴木が４勝（２ＫＯ）１敗、橋本が７勝（１ＫＯ）１分け。

計量後、取材に応じた鈴木は「ここまで完璧。やってきたことをしっかりやるだけ」と勝利への意気込みを口にした。帝拳ジムでは前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介、元ＷＢＯ世界同級王者・岩田翔吉（ともに帝拳）、元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）、ＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（米国／帝拳）ら相手のスパーリングで腕を磨いてきた。

昨年は東日本新人王準々決勝で敗退。今年は東日本新人王を獲得し、さらなる飛躍を目指している。「相手は好戦的なファイター。タイプは似ているかも。うまくて、パンチを振ってくるだけに、集中していけば、ストップに持ち込める」と力を込めた。