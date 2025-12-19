ＢＳよしもとは１９日、公式サイトで大みそかに「ダウンタウン＋」の超緊急特番を放送すると発表。ダウンタウン松本人志がテレビに復帰することが明らかになった。

同局は公式サイトで３１日の午後３時半から、「大晦日の超緊急特番！ 今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル」を放送することを発表。内容としては出演者に松本人志ほかと明記しており「今話題の『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』 ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋に登録しないと観られないオリジナルコンテンツの見どころを厳選して紹介。生配信、大喜利、トーク、ロケ、スタジオ企画など多彩なラインナップの魅力に触れながら『何が見られるのか？』という疑問を一気に解決。初めての方から利用中の方まで楽しめる、ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋の魅力をたっぷり紹介します！」と解説している。

「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」は吉本興業が運営する有料動画配信サービス。動画配信への課金（月額１１００円）は一定のハードルになるとの見方もあったが、１０月２４日の加入申し込み受け付け開始から２０日で５０万人を突破していることを、複数の関係者が明らかにしている。活動休止中だった松本人志が、約１年１０か月ぶりの復帰の舞台としてＤＴ＋を選んだことで注目され、会員数の拡大につながったとみられる。