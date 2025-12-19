美女社長YouTuber浦西ひかる、スラリ美脚に釘付け ハイウエスト水着でプール満喫「絵になる美しさ」「神々しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】YouTuberでモデルの浦西ひかるが12月18日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。
【写真】美女社長YouTuber「神々しい」ハイウエスト水着姿
浦西は「マレーシア行った時にプール入れたの」「今年一回も海もプールも行けてなかったから嬉しかった」とつづり、プールサイドに座ったソロショットを投稿。アニマル柄のハイウエストパンツから伸びた美しい脚が際立つ水着姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「絵になる美しさ」「神々しい」「プールではしゃぐの可愛い」といったコメントが寄せられている。
浦西はYouTubeやモデル活動のほか「BreakingDownガール」としても知られ、会社経営やポーカーハウス「THE CROWN」のオーナーも務めている。（modelpress編集部）
