【レンチン＆成型しない超簡単スコップハンバーグ】ドミグラス煮込みでXmasに♪

やっぱりハンバーグって気分が上がる。でも、ひとつずつ成形するのはちょっと面倒……。そんな時におすすめなのが、スコップハンバーグ♪

材料を器にそのまま入れて、あとはレンチンにおまかせ。ドミグラス風のこく深い味わいで、食卓は一気にごちそうムードに。いつもより簡単なのに、しっかり豪華見えがかないます！

『ドミグラス煮込み風スコップハンバーグ』のレシピ

材料（2〜3人分）

〈肉だね〉

合いびき肉……300g

玉ねぎのみじん切り……1/2個分（約100g）

卵……1個

パン粉……1/2カップ

牛乳……1/4カップ

あればナツメッグ……少々

マッシュルーム……1/2パック（約50g）

バター……15g

〈A〉

トマトケチャップ……大さじ3

中濃ソース……大さじ3

赤ワイン（なければ酒）……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

マッシュルームはあれば石づきを取り、幅5mmに切る。〈A〉の材料は混ぜる。バター5gは室温にもどし、18×18cmほどの耐熱の器に塗る。

（2）肉だねを詰め、加熱する

（1）の耐熱の器に肉だねの材料を入れてよく練り混ぜる。器全体に広げ、表面を整える。ラップをせず、電子レンジ（600W）で8分加熱する。一度取り出して余分な脂をペーパータオルで吸い取り、〈A〉をかける。マッシュルームと、残りのバター10gをちぎってのせ、電子レンジで3分加熱する。

POINT

ひき肉は加熱すると縮むので、ゴムべらなどでならして、器にかるく密着させるように詰めましょう。

スプーンですくって、好きな分だけ取り分けられるのもうれしいポイント。おいしい料理を囲んで、自然と会話も弾みそうです！

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）