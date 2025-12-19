吉本ベテラン芸人「いつもの朝メシ」健康的な和朝食披露「手作り？」「栄養ばっちり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】お笑いタレントの村上ショージが、12月19日までに自身のInstagramを更新。朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉本ベテラン芸人「手作り？」半熟目玉焼きなど盛られた和朝食披露
◆村上ショージ「いつもの朝メシ」披露
村上は「あぁやはり美味い朝メシ」と記し、朝食の写真を投稿。レタスや玉ねぎなどが添えられた目玉焼きに豆腐の味噌汁といった健康的な和の食卓を披露した。
また「いつもの朝メシですがご飯は岩手県のお米いわてっこを美味かったよ」とつづっていた。
◆村上ショージの投稿に「これは力が出そう」と反響
この投稿に、ファンからは「手作りですか？」「栄養ばっちり」「めっちゃ美味しそう」「元気の源」「目玉焼きの半熟具合が最高ですね」「しっかり食べてる」「これは力が出そう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
