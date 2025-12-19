

「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見

大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（よる７時20分〜）の曲目が決定した。

『第76回NHK紅白歌合戦』のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように・・・そんな願いをテーマに込めた。

以下、発表された曲目。（）は出場回数

紅組

白組

特別企画

アイナ・ジ・エンド （初）革命道中 - On The Wayあいみょん（7）ビーナスベルトILLIT （2）Almond Chocolate幾田りら （初）恋風石川さゆり （48）天城越え岩崎宏美 （15）聖母マドンナたちのララバイAKB48 （13）AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」aespa （初）WhiplashCANDY TUNE （初）倍倍FIGHT!坂本冬美 （37）夜桜お七高橋真梨子 （7）桃色吐息ちゃんみな （初）ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」天童よしみ （30）あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜乃木坂46 （11）Same numbersHANA （初）ROSEPerfume （17）Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」ハンバート ハンバート （初）笑ったり転んだりFRUITS ZIPPER （初）わたしの一番かわいいところMISIA （10）MISIAスペシャル水森かおり （23）大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜LiSA （4）残酷な夜に輝け&TEAM （初）FIREWORKORANGE RANGE （3）イケナイ太陽King ＆ Prince （6）What We Got 〜奇跡はきみと〜久保田利伸 （2）紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」郷ひろみ （38）2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−サカナクション （2）怪獣・新宝島 純烈 （8）いい湯だなSixTONES （4）6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」TUBE （3）紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」Number_i （2）GOD_i新浜レオン （2）Fun! Fun! Fun!Vaundy （3）Tokimekiback number （2）どうしてもどうしても・水平線BE:FIRST （4）夢中福山雅治 （18）クスノキ-500年の風に吹かれて-布施明 （26）MY WAYMrs. GREEN APPLE （3）GOOD DAY三山ひろし （11）酒灯り〜第９回 けん玉世界記録への道〜M!LK （初）イイじゃんRADWIMPS （3）20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」堺正章ザッツ・エンターテインメント・メドレー「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」玉置浩二

ファンファーレ氷川きよし

愛燦燦星野 源

創造