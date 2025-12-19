東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（11月）08:30

結果 2.9%

予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)

結果 3.0%

予想 3.0% 前回 3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)



日銀政策金利（12月）12:19

結果 0.75%

予想 0.75% 前回 0.50%



※要人発言やニュース

【日本】

日銀金融政策決定会合

政策金利を0.75％に引き上げ 全会一致で決定

現在の実質金利はきわめて低い水準にある

物価安定の目標実現の観点から緩和度合いの調整が適切と判断

見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げ

米通商政策の影響巡る不確実性は低下している

外部サイト