東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（11月）08:30
結果 2.9%
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
結果 3.0%
予想 3.0% 前回 3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)
日銀政策金利（12月）12:19
結果 0.75%
予想 0.75% 前回 0.50%
※要人発言やニュース
【日本】
日銀金融政策決定会合
政策金利を0.75％に引き上げ 全会一致で決定
現在の実質金利はきわめて低い水準にある
物価安定の目標実現の観点から緩和度合いの調整が適切と判断
見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げ
米通商政策の影響巡る不確実性は低下している
