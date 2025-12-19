石川裕大が宇都宮ブレックスに復帰「成長した姿を」…B2で8試合出場、平均6.4得点

信州ブレイブウォリアーズは12月19日、宇都宮ブレックスから期限付移籍で加入していた石川裕大の移籍期間が18日に終了したことを発表した。

宇都宮市出身で現在21歳の石川は、176センチ75キロのポイントガード。帝京高校、コンバイン・アカデミーを経て、2024－25シーズンにU22枠で宇都宮へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」はB1で10試合に出場すると、11月20日に信州へ期限付移籍。B2では8試合に出場し、1試合平均11分49秒のプレータイムで同6.4得点1.4リバウンド1.8アシストを挙げていた。

石川はクラブを通じて「信州ブレイブウォリアーズのブースターの皆さん、この度は一ヶ月間本当にありがとうございました。短い期間でしたがすごく試合に出させてもらって、すごく良い経験をさせてもらいました。一ヶ月後にまた天皇杯でブレックスと信州が戦う機会があるかもしれないので、その時にまたお会いできることを楽しみにしてます。本当に短い時間でしたが、本当にありがとうございました」とコメント。また、宇都宮の公式HPでは「BREX NATION の皆さまお久しぶりです。この度、期限付移籍期間満了となり、またブレックスでプレーさせていただくことになりました。ウォリアーズで学んだことや経験を活かし、少しでも成長した姿を皆さまにお見せできるよう何事も楽しんで取り組んでいきます！」と意気込みを語った。