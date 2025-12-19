「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、サイボウズ<4776.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１８日取引終了後に２６年１２月期（来期）の連結業績予想と配当予想を発表。売上高４２１億６８００万円（２５年１２月期予想３７２億２００万円）、営業利益１０５億１４００万円（同９０億５１００万円）、純利益７４億４５００万円（同６２億８０００万円）とした。クラウドサービスの契約社数が引き続き伸長し、クラウド関連事業の売上高増加が業績を牽引する。また、配当予想は５０円（同４０円）とした。なお、来年２月１２日公表予定の２５年１２月期決算短信も含め、今後も来期予想が変更になる可能性があるという。



これを受けて、同社株は３日続伸して始まり、その後も強含む展開となっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



