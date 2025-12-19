JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¦ ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¦¹Ë·¼±Ê¡¦¿å¾å¹±»Ê¤È¹â¿ÈÄ¹ÃË»Ò¤¬¥º¥é¥êÊÂ¤ó¤ÀÉñÂæ°§»¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡ÖÊÂ¤Ö¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥Ã¥È¥Ø¥¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£ÃÅ¾å¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀçÂæÉñÂæ°§»¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¦ ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¦¹Ë·¼±Ê¡¦¿å¾å¹±»Ê¤¬¥º¥é¥êÊÂ¤ó¤ÀÉñÂæ°§»¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÉñÂæ°§»¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Ï¿å¾å¹±»Ê¼ç±é¤Î¿Íµ¤ÉÔÎÉ¥Þ¥ó¥¬¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£12·î17Æü¤Ë¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤¬ÀçÂæ¤ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ¤Î²ó¤Ç¤Ï¿å¾å¤È¤È¤â¤ËJUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¦ ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¦¹Ë·¼±Ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç4¿Í¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡ÖÊÂ¤Ö¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖJUNON¤Î¥¦¥¨¥Ã¥È¥Ø¥¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£