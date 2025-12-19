「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」の準決勝で、ペルージャはブラジルのヴォレイ・レナタと日本時間12月21日（日）6:30に対戦する。

戦いの舞台はブラジル・ベレンのギリェルメ・パラエンセ・アリーナ。試合開始時刻は日本時間2025年12月21日（日）6:30だ。

今回のペルージャ（イタリア） VS ヴォレイ・レナタ（ブラジル）の試合は、「CSフジテレビ」、「FOD」、「VBTV」で生放送・LIVE配信される。

ペルージャ VS ヴォレイ・レナタの概要【試合開始時刻】

12月16日（火）から22日（月）にブラジルのベレンにて開催される2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。

4チームずつの2グループに分け総当たり戦を戦い、その結果上位2チームが決勝トーナメントに進出し、ノックアウト方式でクラブ世界一を争う。トーナメント初戦はA組1位とB組2位が第1試合を、A組2位とB組1位が第2試合を戦い、負けると3位決定戦へ、勝てば決勝戦へ進む形となっている。

日本代表の石川祐希が所属するイタリアのペルージャも今大会に出場。また日本からは2025年5月に行われたアジアクラブ選手権で準優勝を飾り、今大会の出場権を獲得した大阪ブルテオンが出場している。

ペルージャは予選ラウンドを3戦全勝の首位で通過。トーナメント初戦である準決勝を、グループA 2位通過のヴォレイ・レナタ（ブラジル）と対戦する。ヴォレイ・レナタ戦は「CSフジテレビ」、「FOD」、「VBTV」で生放送・LIVE配信される。

■ 世界クラブ選手権 2025 準決勝 第2試合

・試合開始：2025年12月21日（日）6:30～

・試合会場：ギリェルメ・パラエンセ・アリーナ（ブラジル・ベレン）

・対戦カード：ペルージャ（イタリア） VS ヴォレイ・レナタ（ブラジル）

・放送/配信：「CSフジテレビ NEXT」、「FOD」、「VBTV」

世界クラブ選手権 2025 出場クラブ

●【グループA】

ヴォレイ・レナタ（ブラジル）※準決勝進出（2位通過）

アル・ラーヤン・スポーツクラブ（カタール）※予選敗退

プライア・クルーべ（ブラジル）※予選敗退

アルロン・CMC・ヴァルタ・ザビエルチェ（ポーランド）※準決勝進出（首位通過）

●【グループB】

サダ・クルゼイロ（ブラジル）※予選敗退

シル・シコマ・モニーニ・ペルージャ（イタリア）※準決勝進出（首位通過）

スウェリー・スポーツクラブ（リビア）※予選敗退

大阪ブルテオン（日本）※準決勝進出（2位通過）

ペルージャの対戦カード

予選ラウンド結果【グループB】（全て日本時間）

● 12月16日（火）25:30～

ペルージャ（イタリア）3 － 0 スウェリー（リビア）

● 12月17日（水）25:30～

ペルージャ（イタリア）3 － 2 大阪ブルテオン（日本）

●12月18日（木）22:00～

ペルージャ（イタリア） 3 － 0 クルゼイロ（ブラジル）

準決勝

●12月21日（日）6:30～

ペルージャ（イタリア） VS ヴォレイ・レナタ（ブラジル）