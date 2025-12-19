女優の黒柳徹子（92）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。AIの進化に驚く場面があった。

この日は俳優の野間口徹がゲスト出演。現在19歳、17歳、13歳の3人の子供がおり、自宅では「聞き役にいつも徹していて」という野間口。子供達の成長について「みんな知恵がついてきたというか」と切り出した。

そして末っ子がAIに、宿題の答えをこっそり聞いていたというエピソードを披露。「僕らにバレないように聞いてるんでしょうけど、ちゃんと相手も小声で答えてくれる」といい、「凄いなと思って、今のAIは」と感心。「“何々の答えを教えて”って言うと、“何々の答えは…”って、ちゃんとちっちゃい声で言ってくれるんですよ、びっくりしますよ」と振り返った。

これに黒柳は「ホントに！？」と声を上げ、「いいなぁ、私達も子供の時にそんなのがあれば良かったなぁ、ねぇ？」と羨ましい様子。「大変でしたよね、そういうのがないんだもん。ああそう、今そういうの、“アレクサ”って聞けばいいの、いいなあ」と続けたが、「でも先生も宿題を出すときに気をつけなくちゃね、そういうのを聞いても出ない問題がいいですよね」と語っていた。