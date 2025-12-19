❝沼る、冬。❞寒い冬にお家でほっこりしたい方にも、年末年始のちょっとした刺激をお探し中の方にも。テレ東が送る名作ドラマ・バラエティーなどをTVerで配信中！
TVerにて、テレ東の名作番組を順次配信中！
TVerでは、本日12月19日(金)から❝沼る、冬。❞特集がスタートしました。見たらズブズブハマるはずのテレ東人気番組を配信中。寒い冬に温かいお家でほっこりしたい方にも、年末年始のちょっとした刺激をお探し中の方にもおススメの人気番組を集めました！
テレ東の見逃し配信再生数の記録を次々と更新し、番組公式 TikTok アカウントに投稿された関連動画の再生数が 1億回を超えた、松本まりか主演の不倫ホラー「夫の家庭を壊すまで」。現在リブート版を放送中、一人の女性の復讐を通して社会問題に鋭く切り込んだ新時代社会派サスペンスドラマ「夫を社会的に抹殺する 5 つの方法」シリーズ。“幸せを運ぶ珈琲物語”を描いたコナリミサト著の名作漫画を、中村倫也主演、夏帆、磯村勇斗共演で実写化した話題作「珈琲いかがでしょう」など、人気ドラマを順次配信!
さらに、バラエティーでは「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」や「あさこ・梨乃の5万円旅」といった人気の旅番組や、12月22日（月）から４夜連続で放送・配信するTXQ FICTIONの過去シリーズ、年末年始の風物詩「新マグロに賭けた男たち」シリーズなどを配信。「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」は太川陽介＆蛭子能収コンビ時代の過去回数本をTVerで初配信します。
そして、テレ東といえば！の経済番組。「ガイアの夜明け」「カンブリア宮殿」「ブレイクスルー」は本編だけでなく配信オリジナルコンテンツも配信します。
この冬はテレ東の番組を配信でもお楽しみください！
▶TVer：https://tver.jp/specials/tx_numafuyu25/all25_1219tx
広告付き無料配信サービス「TVer」などで各番組、随時配信！
▶TVer：https://tver.jp/
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/
■ドラマ
財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ 12/23配信予定
Qrosの女 12/23配信予定
けむたい姉とずるい妹 12/22 配信予定
やわ男とカタ子 12/22 配信予定
さらば、佳き日 12/23 配信予定
かしましめし 12/23 配信予定
バイプレイヤーズ～もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら～
さすらい温泉♨遠藤憲一
不便な便利屋
不便な便利屋2016初雪
死役所 1/1配信予定
夫の家庭を壊すまで
夫の家庭を壊すまで ディレクターズカット版
完全に詰んだイチ子はもうカリスマになるしかないの
日本ボロ宿紀行
シェフは名探偵 12/23 配信予定
新宿セブン
来世ではちゃんとします
来世ではちゃんとします2 12/22 配信予定
来世ではちゃんとします3 12/23 配信予定
来世ではちゃんとします お正月初夢ＳＰ 12/30 配信予定
みなと商事コインランドリー 12/22 配信予定
みなと商事コインランドリー２ 12/23 配信予定
量産型リコ －プラモ女子の人生組み立て記－ 12/22 配信予定
量産型リコ －もう１人のプラモ女子の人生組み立て記－ 12/23 配信予定
量産型リコ －最後のプラモ女子の人生組み立て記－ 12/23 配信予定
夫を社会的に抹殺する５つの方法
夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2
春の呪い 12/22 配信予定
五十嵐夫妻は偽装他人
僕はどこから 12/19 配信予定
女の戦争～バチェラー殺人事件～
先生のおとりよせ
くすぶり女とすん止め女
ひだまりが聴こえる
ただ離婚してないだけ
今夜はコの字で
今夜はコの字で Season2
シジュウカラ
38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記 12/21 配信予定
おじさまと猫
メンタル強め美女白川さん
たそがれ優作
ハコビヤ
珈琲いかがでしょう
マジすか学園
マジすか学園2
マジすか学園3
セトウツミ
サ道2019年末SP 12/30 配信予定
サ道 off-road
絶メシロード 出張編
絶メシロード2024
絶メシロード開幕編 （ドラマのみ）
復讐の未亡人
ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！ 12/26 配信予定
ソロ活女子のススメ5
今夜は…純烈 1/1 配信予定
ひとりキャンプで食って寝る
■バラエティー
ローカル路線バス乗り継ぎの旅 ※1
バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅
あさこ・梨乃の5万円旅
大久保＆川村の温泉タオル集め旅
新マグロに賭けた男たち2024 天国か地獄か
新マグロに賭けた男たち2025 新たなる船出
出川哲朗のプロ野球順位予想2025 12/20 配信予定
TXQ FICTION「イシナガキクエを探しています」
TXQ FICTION「飯沼一家に謝罪します」
TXQ FICTION「魔法少女山田」
テレビ放送開始69年 このテープもってないですか？
あちこちオードリー新春SP（2024/12/31放送）
テレ東スマッシュヒッツ（2024/12/27放送） 12/20 配信予定
じっくり聞いタロウ（2025/10/30放送）「とろサーモン久保田の口喧嘩企画」
充電させてもらえませんか？予習復習 12/28配信予定
■経済番組
ガイアの夜明け 本編・配信オリジナルコンテンツ
カンブリア宮殿 本編・配信オリジナルコンテンツ
ブレイクスルー 本編・配信オリジナルコンテンツ
■その他
アニメ TRIGUN STAMPEDE
韓流プレミア 紳士とお嬢さん
韓流プレミア 本物（チンチャ）が現れた！～まさか結婚するなんて～
デリバリーマン～幽霊専門タクシー始めました～
※1TVerで初配信する太川陽介＆蛭子能収コンビ時代の「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」は以下のタイトルです。
ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第3弾 函館～宗谷岬（初回放送2008年）
ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第7弾 青森～新潟（初回放送2010年）
ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第8弾 京都～出雲大社（初回放送2011年）
ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第9弾 出雲～枕崎（初回放送2011年）
ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第19弾 大阪城～兼六園（初回放送2015年） 12/27配信予定
※これから配信開始する番組や、まもなく配信終了する番組もございますのでご注意ください。
※内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。