アニメ「闇芝居」新シリーズ テレ東 にて放送決定！！長寿ホラーアニメ「闇芝居 十六期」が 2026年1月から放送開始！！津田寛治、紙芝居屋の“おじさん”役で十六期続けての出演決定！！yosugalaの新曲「マスカレイドナイト」がエンディングテーマに決定！！