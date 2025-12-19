小林賢太郎による新作舞台『オールトの雲 天文台の大問題』、2026年8月より3都市で上演！
劇作家・小林賢太郎の新作オリジナル舞台『オールトの雲 天文台の大問題』が、2026年8月〜9月に大阪、福岡、東京にて上演されることが決定した。
【写真】鈴木拡樹、小林賢太郎脚本・演出舞台で主演！ 『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』2025年上演決定
本作は、1月に上演された舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』に続く“アカデミック・コメディ・シリーズ”の第2弾作品。脚本・演出は前作同様、舞台や映像など幅広い作品で活躍する小林賢太郎が務める。
出演者には、小林とは旧知のオクイシュージ、小林が主宰する「シアター・コントロニカ」常連の松本亮、舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』より前田友里子、三枝奈都紀、そして9月に実施された全国オーディションにより応募者約1000人の中から選ばれた鍛治本大樹、鈴木サアヤ、松井香乃、三原一太（五十音順）といった個性豊かなキャストが小林賢太郎の世界を彩る。
小林は「たくさん笑えて、ちょびっと勉強にもなる、そんな、アカデミック・コメディをつくります。どんなふうに仕上がるか、僕もワクワクしています。お楽しみに！」とコメントしている。
なお、チケット発売は2026年3月を予定している。
舞台『オールトの雲 天文台の大問題』は、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて2026年8月21〜23日、福岡・キャナルシティ劇場にて同年8月28〜29日、東京・サンシャイン劇場にて同年9月2〜6日上演。
