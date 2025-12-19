滝沢秀明氏「めちゃくちゃ嫌いだった」同世代のアイドルが判明…言われた本人「そうやと思う」

フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・後１１時）が１８日に放送され、ゲストの「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕が“イキがっていた”過去を明かした。

横山は昔から大の負けず嫌いで、周りとつい張り合ってしまうという。特に若いころは、その性格で迷惑をかけたそうで「ジュニアの時に、そうそうたるメンバーと一緒にお仕事してたんですよ。それこそ嵐とか、タキツバ（タッキー＆翼）、山Ｐ（山下智久）、（生田）斗真とかと。関西から呼ばれて、『なんとかつめ跡残さなあかん』でやってたから、めちゃくちゃ横暴なやり方でやってたと思う」と振り返った。

当時の自分について「話聞いてなかったもん。自分、自分でバーって出てたから。自分の話しかしてなかった。めちゃくちゃ迷惑かけてたと思う」と今となっては反省。「そういう話を村上（信五）とするもん。『申し訳なかったな』って。でもそれは、つめ跡を残そうとしてるから」。横山は「年齢重ねてようやく物事が見えてきた」と語った。

スタジオで横山は「それこそ、東京ジュニア（のメンバー）がおもしろエピソードを話す場面で、話させへんかったもん。それくらいやってたと思う。話す前に、俺がやってた」と、相手のトークを“阻止”していたという。「３時のヒロイン」福田麻貴が「東京のジュニアに笑いで負けるか、みたいな？」と聞くと、横山は「そうそう。肩ぶんぶん回していってたから」と話した。

福田が「その話、後でどなたかと話したことは？」と聞くと、横山は「タッキーとかと、したよ。『めちゃくちゃ嫌いだったよ』って言われたもん」と滝沢秀明氏との会話を明かすと、スタジオは爆笑。横山は「そうやと思う」とうなずいた。