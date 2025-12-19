Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅ£ÉÕ¤±¡ÖÅ°Äì¤·¤ÆÀÖ¤¤¡Ä¡×¡¡¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤Î¡È¥¹¥¿¥¡¡É¤Ë¡ÖÃã¤Î´Ö¥¹¥¿¥ª¥Ù¤·¤¿¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÇÂçÅç¸÷æÆ¡ÊÉÙ»ÎÌôÉÊ¡Ë¤Ï¡¢73.47ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È²½¤·¤¿¡£¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬2020-21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSP¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖLet Me Entertain You¡×¤Ë¾è¤ê¡¢ÂçÅç¤¬Ç®¤¯Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å²¼¥ì¥Ã¥É¤Ëµ±¤¯¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¡£¼êÇï»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¡¢3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤âÃåÉ¹¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£360ÅÙ¤«¤é´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¹¥±éµ»¤òÈäÏª¡£¸½ÃÏ¤äÇÛ¿®¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢X¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¡¤Î¥ì¥ß¥¨¥óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¼¡¡¤·¤«¤â¥Î¡¼¥ß¥¹¡ª¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¡¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¥¹¥¿¥ª¥Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¡¡¢Å°Äì¤·¤ÆÀÖ¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¡¤ÎSP¤Ï¥¹¥¿¥¡¤Î¥¹¥¿¥¡¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¡¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¤À¤Ã¤¿¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¡¤Ë¥«¥â¥ó¥«¥â¥ó¤µ¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡¡ÂçÅç¸÷æÆÁª¼ê¤ÎÍ£°ìÌµÆó´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡×
¡¡ÂçÅç¤Ï20Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¿Ê½Ð¤â·èÄê¤·¤¿¡£
