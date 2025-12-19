西野カナが、12月17日(水)・18日(木)にKアリーナ横浜にて、クリスマスライブを開催した。

◆ライブ写真

西野カナが12年ぶりに開催したクリスマスライブ ＜ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”＞は、2日間で4万人を動員、また2日目は国内外の映画館でライブ・ビューイングも行われた。

ライブでは「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などヒット曲満載のセットリストに加え、「Last Christmas」などクリスマスにちなんだカバー曲も含む、全23曲を歌唱。またライブ冒頭では西野カナが、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンにとって嬉しいサプライズとなった。ライブ本編ではクリスマスにぴったりなチュールショールの赤のロングドレスや、ファーの帽子とジャケット・厚底ブーツが印象的なオールホワイトコーディネートなど、全7ポーズの華やかな衣装でも魅せる。

またアンコール2曲目では、「新曲持ってきました〜！」と本人からサプライズな発表があり、未発表新曲「君のせい」を披露。こちらは恋人同士の日常のささいな喧嘩の1シーンを切り取った、西野カナらしい話口調全開の”口喧嘩ラブソング”となっている。楽曲は2026年2月6日(金)に配信リリースされることも決定した。

また最後のMCでは、本ライブの映像化もサプライズ発表され、こちらも会場が喜びの声で埋め尽くされた。ライブBlu-ray & DVD「Special Live “Christmas Magic”」のリリースは本人の誕生日でもある3月18日(水)となる。当日のセットリストのプレイリストも公開されたので、発売まで心待ちにしてほしい。

■＜Special Live “Christmas Magic”＞セットリストプレイリスト

https://nishinokana.lnk.to/ChristmasMagic_setlist

※本人歌唱でないカバー曲など、一部楽曲は含まれておりません。

■配信シングル「君のせい」

2026年2月6日(金)配信スタート

配信予約 https://nishinokana.lnk.to/kiminosei

■ライブBlu-ray & DVD「Special Live “Christmas Magic”」

2026年3月18日(水)発売

予約 https://nishinokana.lnk.to/Christmas_Magic 【商品情報】

★完全生産限定盤（Blu-ray/DVD） \13,000(税込)

2BD/2DVD(LIVE本編DISC&特典映像DISC)+豪華BOX仕様、25枚フォトカード、自立式フォトスタンド兼フォトカードケース、クリアカード3種

Blu-ray：SEXL-342~344

DVD：SEBL-364~366 ★通常盤初回仕様（Blu-ray/DVD）

\8,500(税込)

BD/DVD(LIVE本編DISC),カードサイズステッカー

Blu-ray：SEXL-345

DVD：SEBL-367 【特典映像DISC詳細】

“Christmas Magic” Behind the Scenes：ライブの裏側に密着したメイキング映像。 【収録曲】

収録内容は後日公開。

※権利上の都合により、ライブで披露された一部カバー楽曲は未収録となっております。 【店舗別購入特典】

店舗別の７種類の特典となりますので、お早めにご予約ください！ ■Sony Music Shop ・・・ オリジナル缶ミラー

■楽天ブックス ・・・ オリジナルA6サイズアクリルプレート

■Amazon.co.jp ・・・ オリジナルコットン巾着

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルA5クリアファイル

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ

■西野カナ応援店 ・・・ オリジナルカードサイズステッカー ※注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◆西野カナ オフィシャルリンク