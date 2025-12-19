韓国棋院の発足以降、歴代最年少入段者が出てきた。者薫鉉（チョ・フンヒョン）九段の1962年の歴代最年少入段記録を63年ぶりに更新した。

韓国棋院は18日午後、城東区馬場路で開かれた第3回12歳以下入段大会でピョ・ヒョンウ君（12）とユ・ハジュン君（9）が最終関門を通過したと19日、明らかにした。

6日に始まった今回の入段大会は2013年以降生まれの満12歳以下の本院研究生と地域研究生の計55人が出場し、2席をかけてダブルエリミネーション方式で進行された。

最後戦に進出した出場者のうちピョ・ヒョンウ君はオ・セヒョン君、ユ・ハジュン君に勝利して先に入段資格を獲得した。続いてユ・ハジュン君はイ・ソジュン君との最後の対局で勝利し、プロ入りに成功した。

特に満9歳6カ月12日でプロ棋士になったユ・ハジュン初段は、者薫鉉九段が1962年に9歳7カ月5日の年齢で立てた歴代最年少入段記録を63年ぶりに塗り替えた。

ユ・ハジュン初段は「最終局の中盤で有利になってから入段を確信した」とし「最年少プロ入段記録を更新できたのはうれしい。申眞諝（シン・ジンソ）九段のように強い戦闘力を持つプロ棋士になりたい」と語った。

ピョ・ヒョンウ初段は「入段できて本当にうれしい。申眞諝、朴廷桓（パク・ジョンファン）九段のようなプロ棋士に成長したい」とし「農心辛ラーメン杯の世界囲碁最強戦に韓国代表として出場して10連勝するのが目標」と意欲を見せた。

ピョ・ヒョンウ初段、ユ・ハジュン初段の入段で韓国棋院所属プロ棋士は計456人（男子366人・女子90人）となった。