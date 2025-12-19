グループBLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが、グローバルヒット曲『APT.』の人気について、「自力で成長し、ハーバード大学ロースクールに進み、さらには大統領にまでなった子どものようだ」と例えた。

19日、歌謡界によると、ロゼは最近公開されたアップルミュージックの「The Zane Lowe Show」に出演し、「私はソロアルバムの収録曲を“子どもたち”と表現することがあるが、家で子どもの知らせを聞き、『今、何が起きているの？』と問いかける両親のような気持ちだった」と語った。

レコーディングの段階から成功を予感していたのかという質問に、ロゼは「この曲が人生を変えてくれるかもしれないとは思ったが、成功の可能性は半々のように感じていた」とし、「初めてこの曲を聴いた人たちが『APT』の意味を知りたがる様子を見て、リリースしてもいいと思った」と答えた。

ポップスター、ブルーノ・マーズとロゼのデュエット曲『APT.』は、軽快なメロディーと中毒性のあるサビが特徴で、昨年10月の公開以降、世界的なヒット曲となった。

この曲は同年12月に発売されたロゼの初ソロアルバム『rosie』にも収録され、今年まで人気が続いた。アップルミュージックの2025年年末決算チャートでは「Top 100: Global」など4部門で1位を記録した。

来年開催される米国の著名な大衆音楽授賞式「グラミー賞」では、本賞である「ソング・オブ・ザ・イヤー」と「レコード・オブ・ザ・イヤー」を含む計3部門での受賞も狙っている。

ロゼはこの日のインタビューで、ソロ活動がチーム活動にも良い影響を与えていると語った。BLACKPINKは完全体として今年7月、約2年8カ月ぶりに新曲『JUMP』を発表し、ワールドツアーを行った。

ロゼは「今のBLACKPINKの姿が本当に好きだ」と述べ、「メンバーがそれぞれの活動からインスピレーションを得て戻り、再びチームとして集まる過程が新鮮で楽しい」と語った。