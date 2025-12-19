選ばれし者にしか訪れないのではと思わせるほどの配牌だ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合にTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が出場。東4局では、これぞセレブと言わんばかりの豪華な配牌からダブルリーチを宣言し、ファンを驚かせた。

【映像】目がチカチカする！まさに“セレブ配牌”の大チャンス

黒沢といえば気品漂う振る舞いと、門前高打点というスケールの大きな麻雀を打つことから「セレブ」と呼ばれ親しまれている。過去には個人タイトルの一つである最高スコア賞を獲得したこともあり、好調時にはドラの方から寄ってくるかのように、どんどんと手が高くな理、周囲の選手からも恐れられている。

持って生まれた強運の持ち主だからこそという配牌が訪れたのは東4局。前局に満貫をアガって2着目に浮上した黒沢が開けた配牌は、6筒の暗刻に、各種の数牌で2・3・4の三色同順が丸見えといった大チャンス。さらに第1ツモで6索を重ねて雀頭となったことでテンパイ。迷わず二万を切り、ド高目の4索ならタンヤオ・三色同順が同時に成立する、一・四万待ちのダブルリーチを敢行した。

ダブルリーチだけでも2翻役。仮にかけられたとしても愚形待ちになるケースも多い中、しっかりと両面待ち、しかもド高目もあるという豪運ぶりにファンも驚くばかり。「セレブ配牌！」「なにこれーｗ」「反則だろ」「この形がダブリーとか」「やばすぎー！！！！」といったコメントが殺到した。

なお黒沢は、終盤15巡目にKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）からこぼれた一万でロンアガリ。ダブルリーチのみの2600点を回収した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

