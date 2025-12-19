¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÊª¸ìÂç¾Þ¡× ¹âÎð¼Ô¤È¥µ¥Ã¥«¡¼±þ±ç¤Ç3ºîÉ½¾´
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤¬¼çºÅ¤·J¥ê¡¼¥°¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÊª¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬12·î4Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±Âç¾Þ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢ÃÏ¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î±þ±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÎð¼Ô¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î¿Í¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤òÂ¥¤¹¡ÖBe supporters¡ª¡ÊBe¥µ¥Ý¡ª¡Ë¡×³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¡ÖBe¥µ¥Ý¡ª¡×»²²Ã»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤«¤é±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿36¤ÎÊª¸ì¤ò¿³ºº²ñ¤ÇÁª¹Í¤·¡¢1Ëü1000¿Í°Ê¾å¤Î°ìÈÌÅêÉ¼¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÈ¯É½¤·¡¢É½¾´¤·¤¿¡£
¡¡4224É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤91ºÐ¡¢Å¾¤ó¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥è¥·¥³¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¡×¡Ê±þ±ç¥¯¥é¥Ö¡§¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¡§¤Ï¤ë¤«¤¼¤ÎµÖ¤Ï¤ë¤«¤¼¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡§¼õ¾Þ¼Ô¥è¥·¥³¤µ¤ó91ºÐ¡Ë¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢J2»³¸ý¤ò±þ±ç¤¹¤ë91ºÐ¤Î¥è¥·¥³¤µ¤ó¤¬»î¹ç´ÑÀïÍ½Äê¤Î1¤«·îÁ°¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤±¤¬¤òÉé¤¦¤â¡¢·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î´ÑÀï¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¡È¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄ²ÂÂçÁª¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ÈÆ±Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¤¬ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£¾¾ÅÄÁª¼ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¥è¥·¥³¤µ¤ó¤ò¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¡¢¾¾ÅÄÁª¼ê¤â¥è¥·¥³¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤±ï¤Î½Û´Ä¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ï¡Ö±þ±ç¤ÎËâË¡¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¶Ã¤¤ÎÊÑ²½¡×¡Ê±þ±ç¥¯¥é¥Ö¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡§²ð¸îÏ·¿ÍÊ¡»ã»ÜÀßÏÉ¥öÊ÷¡§¼õ¾Þ¼Ô°¤Éô¤Õ¤¸»Ò¤µ¤ó¡Ë¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³°¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Á¿¢ÃÝ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Á¡×¡Ê±þ±ç¥¯¥é¥Ö¡§²£ÉÍFC¡§ReHOPEÅì¸ÍÄÍ¡§¼õ¾Þ¼Ô¿¢ÃÝ°¡Âå¤µ¤ó79ºÐ¡Ë¡£¡ÖBe¥µ¥Ý¡ª¡×¤Î³èÆ°¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¿¦°÷¾Þ¤Ï¡¢²£»³²íÍµ¤µ¤ó¡ÊSOMPO¥±¥¢¥é¥ô¥£¡¼¥ìµ×ÃÏ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Ë89ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿J¥ê¡¼¥°½éÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÀîÊ¥»°Ïº»á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ù¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤·Á¤Ç¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤Î·ª¸¶¾¡ÈÏ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¤ï¤¯¤ï¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¡£Åö¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¡ØBe¥µ¥Ý¡ª¡Ù¤ÎÎØ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡ØBe¥µ¥Ý¡ª¡Ù¤¬Ê¸²½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖBe¥µ¥Ý¡ª¡×¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤¬20Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ö»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¤¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤¬ÃÏ¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×Â¦¤Ë²ó¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£24Ç¯»þÅÀ¤Ç»²²Ã»ÜÀß¤ÏÁ´¹ñÌó230»ÜÀß¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï±ä¤ÙÌó1Ëü¿Í¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£