全米で熱狂的なファンを生み出した伝説のバイカー・ドラマ『サンズ・オブ・アナーキー』。その魂を色濃く受け継ぐスピンオフ作品として高い人気を誇る『マヤンズ M.C. 〜 サンズ・オブ・アナーキー外伝 〜』が、ついに運命のファイナル・シーズンを迎える。2026年1月14日（水）より、デジタル配信（購入／レンタル）が開始されることが決定した。

闇に堕ちたプレジデント、イージーが迎える究極の決断

今シーズン、新たなプレジデントに就任したエゼキエル・“イージー”・レイエスは、クラブの資金源を守るため、パイプライン奪還にすべてを賭ける。しかし、サンズ・オブ・アナーキー（SAMCRO）との抗争が激化するにつれ、イージーは冷酷で容赦のない指導者へと変貌を遂げていく。かつての理想を失い、独裁者へと突き進むイージー。その焦りと独断はクラブ内に不信感の種をまき、仲間との絆を急速に蝕んでいく。崩壊の危機に瀕するクラブ、そして兄エンジェルとの関係に訪れる終焉。さらに、イージーの過去に隠された“ある真実”が暴かれたとき、物語は誰もが予想し得なかった衝撃の展開へと加速する。

シリーズの壁を越えるクロスオーバー！あのウェンディも再登場

本作の見どころは、単なるスピンオフの枠に留まらない『サンズ・オブ・アナーキー』との深いリンクだ。破滅の道を突き進むイージーの姿は、かつての主人公ジャックス・テラーの軌跡を彷彿とさせ、シリーズを通して描かれてきた「宿命」の重みを感じさせる。

さらに、ファンにとって見逃せないのが『サンズ・オブ・アナーキー』の人気キャラクター、ウェンディ・ケースの再登場だ。ジャックスの元妻である彼女が、どん底にいるイージーと対峙するシーンは、両シリーズを繋ぐ重要なハイライトとなる。愛と裏切りの代償、そして血塗られた男たちが選ぶ最後の決断。魂を揺さぶるバイカー・サーガの完結を、ぜひその目で確かめてほしい。

『マヤンズ M.C. 〜 サンズ・オブ・アナーキー外伝 〜』ファイナル・シーズンは、2026年1月14日（水）よりデジタル配信（購入／レンタル）開始。

『マヤンズ M.C. 〜サンズ・オブ・アナーキー外伝〜 ファイナル・シーズン』

2026年1月14日（水）デジタル配信開始（購入／レンタル）

