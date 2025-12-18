『フィニアスとファーブ』シーズン5、2026年1月17日（土）よりディズニープラスで独占配信開始！

2015年6月、シーズン4で惜しまれながらフィナーレを迎えた、ディズニー・チャンネルの大人気アニメーションシリーズ『フィニアスとファーブ』の待望の新章となるシーズン5が、2026年1月17日（土）よりDisney+（ディズニープラス）で見放題独占配信開始となる。

【2025年12月】ディズニープラスで配信予定の海外ドラマ・洋画一覧 Disney+（ディズニープラス）で2025年12月に配信開 … 【2025年12月】ディズニープラスで配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

大人気シリーズ『フィニアスとファーブ』待望の新シーズンを独占配信

天才的な頭脳と想像力の持ち主の兄弟フィニアスとファーブが、最高の夏休みを過ごすために、裏庭に巨大なジェットコースターを作ったり博物館のタイムマシンで時空を飛び越えたりと、自由研究の幅を超えた壮大な発明品を作り出していく本作。

クリエイターはダン・ポヴェンマイヤーとスワンピー・マーシュの二人で、これまで5度のエミー賞を受賞。その個性的なキャラクター、テンポの良いストーリー、キャッチーな音楽など、今もファンから愛されている人気シリーズだ。フィナーレから10年の年月を経て、待望の新シーズンとなるシーズン5がついにディズニープラスで独占配信決定！

新シーズンでは、これまでのシーズンで描かれてきた夏休みの9カ月後となる、翌年の夏休みが舞台。

その忘れられない104日間の夏休みの物語が描かれる。フィニアスとファーブは今年も最高の夏休みを過ごすために、仲間のイザベラ、ビューフォード、バルジートと一緒に巨大な発明品を作り、数々の世界記録を塗り替えていくが、一方、姉のキャンディスは今年こそ2人のことをママに言いつけようと奮闘しつつ運転免許試験に挑む。そして、ドゥーフェンシュマーツ博士も悪巧みに復帰し、世界平和のためにモノグラム少佐らO.W.C.A.も活動。そして、フィニアスとファーブのペットのカモノハシペリーも相変わらず、エージェントPとしてドゥーフェンシュマーツ博士の悪の発明品を止めるために出動する。もちろん、『フィニアスとファーブ』の定番となる、エピソードにちりばめられたオリジナルソングも新曲がぞくぞく登場する。

『フィニアスとファーブ』シーズン5予告編

「今日やることきまりだ！」予告編では、ファンにはたまらない懐かしいあのフレーズが復活。10年前にシーズン4のフィナーレを迎えた『フィニアスとファーブ』が、10年の時を経ても変わらない安心感と、新たなストーリーを楽しめるといワクワク感が入り混じった期待に満ちた映像だ。さらにキービジュアルには、仲間たちと音楽を演奏するフィニアス達の様子が描かれており、シーズン4のフィナーレを思わせるファンにはエモい演出となっている。

『フィニアスとファーブ』シーズン5は2026年1月17日（土）よりDisney+（ディズニープラス）で独占配信開始（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.