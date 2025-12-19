½¢Ç¤Áá¡¹³³¤Ã¤×¤Á¡Ä¥¢¥ó¥ê¤¬¸µÉô²¼¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ø´ø´±¤òÍÊ¸î¡Ö²òÇ¤¡©Áá¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¶Ã»Ì¿À¯¸¢¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡10·îËö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â¼Ç¤¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Ï¡¢»ÃÄêÅª¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ëÂÎÀ©¤Ç£·Àï£¶¾¡¤ÈÉüÄ´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÀµ¼°¤Ê¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Îº®Íð¤â¤¢¤ê¡¢Âç¼ºÂ®¡£12·î£·Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤òÀï¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£´Àï£´ÇÔ¤À¡£¥Ï¡¼¥Ä¤È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤ä¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¡Ê£±¡Ý£³¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ò¼¡¡¹¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡48ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í»Ø´ø´±¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¡¢Áá´ü²òÇ¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÆ±Ë¦¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ï¡¢²òÇ¤¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î±ÑÍº¤Ï¡¢¼«¿È¤¬CF¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤ÎÉô²¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ê¥ó¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÎÂàµÑ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¡¢¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤»¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤¢¤¿¤ê¤ËÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò»ý¤Ä¥Ê¥ó¥·¡¼¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥¢¥ó¥ê¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¡£Èà¤Ï¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Èà¤ÏÍ§¿Í¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÊÐ¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¹Í¤¨¤âÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Èº£¤Ï·èÃÇ¤ò²¼¤¹»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÁÍ§¥¢¥ó¥ê¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼ÂÎÀ©¤ÇËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£¼¡¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡©¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¥¢¥ó¥ê¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Îº£¤ÈÀÎ¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª
¡¡10·îËö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â¼Ç¤¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Ï¡¢»ÃÄêÅª¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ëÂÎÀ©¤Ç£·Àï£¶¾¡¤ÈÉüÄ´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÀµ¼°¤Ê¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Îº®Íð¤â¤¢¤ê¡¢Âç¼ºÂ®¡£12·î£·Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤òÀï¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£´Àï£´ÇÔ¤À¡£¥Ï¡¼¥Ä¤È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤ä¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¡Ê£±¡Ý£³¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ò¼¡¡¹¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î±ÑÍº¤Ï¡¢¼«¿È¤¬CF¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤ÎÉô²¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ê¥ó¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÎÂàµÑ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¡¢¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤»¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤¢¤¿¤ê¤ËÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò»ý¤Ä¥Ê¥ó¥·¡¼¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥¢¥ó¥ê¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¡£Èà¤Ï¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Èà¤ÏÍ§¿Í¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÊÐ¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¹Í¤¨¤âÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Èº£¤Ï·èÃÇ¤ò²¼¤¹»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÁÍ§¥¢¥ó¥ê¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼ÂÎÀ©¤ÇËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£¼¡¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡©¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¥¢¥ó¥ê¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Îº£¤ÈÀÎ¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª