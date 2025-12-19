物価高対策は神頼み！？金運上昇を祈願できる関西の神社仏閣を調査。初詣はもちろん、あすにでも行ってみたくなるかも？

“芸能の神社”としても知られる金運神社

初詣はどこに行く？金運がアップする…かもしれない関西の神社仏閣。

まずはあの大企業にもご利益が？「金運神社」。京福電車「車折神社駅」からすぐ、１１８９年創建の「車折神社」。太秦にも近いこの神社は“芸能の神社”としても広く知られていて、能・舞踊の神が祀られています。木梨憲武さんや梅沢富美男さんなど、多くの著名人が玉垣を奉納し、その数４０００枚以上！

そんな車折神社、ここで祀られる清原頼業は生前、誠実な人であったため「約束を違えない神」として信仰され、学業や商売・恋愛などにご利益があるといわれています。

（車折神社 権禰宜・丸山拓さん）「大阪の商人が商売繁盛のご利益を求めて参拝されていたと聞いています」

清原頼業（よりなり）の名前から「金の“より”がよく、商売が“なり”たつ」として、金運アップのご利益もあるといわれています。

（車折神社 権宮司・高田さやかさん）「当社にお参り来た帰りの新幹線でお仕事の契約が決まった」

変わった参拝方法 石を信仰するようになった理由は？

そんな車折神社。参拝の方法が少し変わっているということです。

まずは、本殿にお参りする前に、横にある石でできた盛り砂の「清めの社」に参拝。

授与所で石の入ったお守り「祈念神石」を授かってから、お守りを手に持ち本殿で石に願いを込めます。ちなみに願い事は３つまでがオススメとのこと。

この車折神社の石信仰、実は神社の名前の由来ともなったこんな逸話があります。

時は鎌倉時代、後嵯峨天皇が嵐山を訪れた際、この地に差し掛かったところ牛車が門前の石に当たり柄が折れて動かなくなりました。「これは神の力だ」とおそれ、石を「車折石」と呼んで信仰したといわれています（諸説あり）。

約８００年にわたり信仰されてきた車折神社の石。願いが叶ったら境内以外の身近な場所で別の石を拾い、洗い清めてから、石にお礼を書いて本殿前に納めるのが習わしとなっています。

神社の参拝者にはこんな有名人も…

（車折神社 権宮司・高田さやかさん）「京セラ（創業者）の稲盛さんが会社を立ち上げたころから当社にお参りに来てくださっていた。一代で会社を大きくできた」

大企業の躍進の陰にも車折神社のご利益があったのでしょうか…？

目が黄金に輝く仁王像や金色の鳥居…金が金を呼ぶ寺

続いては「金が金を呼ぶ金運寺」。京都市営地下鉄「御陵駅」から歩いて１０分「日蓮宗大光山 本圀寺」。

秀吉家臣の武将・加藤清正ゆかりの寺として知られ、勝負運や学業に御利益があるといわれています。境内には富や力の象徴としていたるところに金色が。

目が黄金に輝く仁王像や、金色の鳥居など随所に金があしらわれていて金運を求めて多くの参拝者が訪れます。

そんな本圀寺一番の金運スポットが金運・財運にご利益があるとされる「九頭龍銭洗弁財天」。

観音菩薩様を守る八大龍王の１体とされていて、８体いる龍王の中でも最も神通力が強く金運にもご利益があるといわれています。

ここからはお参りの作法。九頭龍銭洗弁財天から流れ出る水で手持ちのお金を洗います。そのお金を寺務所で手に入る浄財袋に入れて持ち歩くと人生の災いや厄を祓い、お金を清め、金運・財運に恵まれ福を呼ぶといわれています。

（大本山本圀寺 貫首・早川日章猊下）「家庭が豊かになるように。（金運という）俗な願いですがそれに対しては非常にご利益がある」

「宝くじ発祥の地」といわれる金運アップの寺

最後は、初詣といわず年末にも行きたい金運アップの寺。阪急電車「箕面駅」から歩いて１５分。箕面大滝への道の途中にある「箕面山 瀧安寺」。創建は６５８年、招福と健康にご利益があるとされています。

瀧安寺は、日本で“あるもの”が始まった寺といわれています。

（瀧安寺 住職・山本昌弘さん）「宝くじ発祥の地といわれています」

寺の修繕資金を集めるため、約４００年前から始まったとされる「箕面富」。いまも毎年１０月１０日に行われていて当選すると“招福と健康”にご利益があるとされる大福御守が授与されます。

そんな宝くじ発祥の地で宝くじファンがこぞって手にするのが、「福財布」です。宝くじを入れておくとご利益があるそうで…

（瀧安寺 住職・山本昌弘さん）「お堂の横に絵馬をかけるところがございまして、絵馬に『おかげさまで１等賞が当たりました』と書かれていた」

金運アップ祈願の結果は…？

ここまで３か所で取材をしながら金運アップ祈願をしてきた記者。「箕面冨みくじ」を引くとなんと大吉！…ということで、駅前のスクラッチくじで金運試しです。結果は…？

（記者）「２０００円分おこなって、当たったのが１枚だけ、２００円でした。おみくじをひいて大吉ですごく喜んでいたんですけど、『調子にのるな』と書いていて…そういうことですよね。おみくじの結果は当たっているのかなと思います」