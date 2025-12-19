Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」メンバーの直筆プロフ公開 個性爆発で話題沸騰「文字のギャップすごい」「モザイクされてるの初めて見た」
【モデルプレス＝2025/12/19】Netflixの公式Instagramが、12月18日に更新された。ヤンキー恋愛リアリティショー「ラヴ上等」（12月9日より毎週火曜、3週に渡って世界独占配信／全10話）の参加者直筆プロフィールが公開された。
【写真】ネトフリヤンキー恋リアメンバー、モザイクかかった直筆プロフィール
Netflixのヤンキー恋愛リアリティショー「ラヴ上等」の参加者10人・キャバクラ経営のつーちゃん（塚原舜哉）、建築業のミルク（佐藤匠海）、盆栽業のタックル（津田祥）、BAR経営の二世（櫻井二世）、ホストのてんてん（七星天星）、専門学生・キャバクラ勤務のおとさん（乙葉）、塗装業・タレントのBaby（ユリア）、BAR勤務・地下格闘技選手のてかりん（ひかる）、モデル・メイク講師のきぃーちゃん（綺麗）、ショーダンサーのあも（AMO）による直筆プロフィールが公開された。プロフィールは「MY PROFILE」「PERSONALITY」「LOVE TALK」の3カテゴリー、18の質問で構成され、出身地や仕事、座右の銘から恋愛観、理想のデートスポットまで幅広い内容が網羅されている。二世の「浮気されたらどうする？」の回答にモザイクがかかっているなど、中には強烈なワードが並ぶものもあり、参加者それぞれの個性や価値観がより鮮明に伝わる内容で、番組をより深く楽しめる貴重な情報源となっている。
この投稿には「プロフィールが濃すぎて目が離せない」「個性が爆発してる」「毎回衝撃がある」「文字を見るだけでも楽しい」「文字のギャップすごい」といった反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆「ラヴ上等」参加者の直筆プロフィール公開
