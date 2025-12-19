福原遥、美脚透けるショットに熱視線「大人の魅力全開」「上品なセクシーさ」
【モデルプレス＝2025/12/19】週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）の原色美女図鑑担当の公式Instagramが、12月19日までに更新された。女優の福原遥の美しいスタイルに反響が寄せられている。
【写真】27歳朝ドラヒロイン女優「大人の魅力全開」上着はだけた美脚透けショット
◆福原遥、美肩＆美脚輝くショット披露
同誌12月25日号の巻頭グラビア「原色美女図鑑」に登場した福原。投稿では、12月19日に公開する主演映画「楓」の撮影で初体験したという海外ロケについて「ニュージーランドのテカポ湖では『景色が分単位で色とりどりに表情を変えていって、言葉にできないほど心を動かされました』と目を輝かせて語ってくれました」と紹介し、フォトグラファーの北岡稔章氏によって撮影された写真を公開した。
ゆったりと羽織った毛足の長いアウターからは美しい肩がのぞき、透け感のあるレース生地から美しい脚が際立つショットとなっている。
◆福原遥の美スタイルに「大人の魅力全開」と反響
福原の美しいスタイルは「肩のラインが綺麗」「上品なセクシーさ」「大人の魅力全開」「透明感すごい」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
