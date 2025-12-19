槙野智章氏、妻・高梨凛との肩組み2ショットが話題「ラブラブ」「相変わらず美男美女すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/19】サッカー元日本代表で現在はJ2藤枝の監督や解説者としても活躍する槙野智章氏が12月18日、自身のInstagramを更新。妻で女優の高梨臨の誕生日を祝う2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】サッカー元日本代表「相変わらず美男美女」女優妻との貴重な肩組み2ショット
槙野は「誕生日おめでとう 槙野家のムードメーカー高梨臨」「槙野家の元気印」「まだ見ぬ景色へ…Here We Go！！！！」と、愛情たっぷりの言葉を添えて投稿。高梨が誕生日プレートを持ち、槙野は肩を抱いてガッツポーズを決める微笑ましい2人の姿を披露した。
この投稿には「ラブラブで幸せそう」「相変わらず美男美女すぎる」「メッセージが染みる」「お誕生日おめでとうございます！」「仲良しで素敵」「憧れの夫婦」「お似合いの2人」「ずっとお幸せに」といった反響が寄せられている。
2人は共通の知人を介した食事会で知り合い交際に発展。2018年2月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆槙野智章氏、妻・高梨臨の誕生日に愛溢れるメッセージ
◆槙野智章氏の投稿に反響
