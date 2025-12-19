「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」全ラインナップが公開
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」の全ラインナップを公開した。店頭販売は2026年1月17日より順次発売を予定し、価格は1回850円。オンライン販売は2026年1月21日17時より販売を予定している。
本商品はゲーム「Fate/Grand Order」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。ゲーム内のイベント「セレブサマーエクスペリエンス」と「アーキタイプインセプション」に登場したサーヴァントたちをモチーフとしたフィギュアやぬいぐるみ、イラストボードスタンド、ラバーコレクション、きゅんキャラ アクリルスタンドがラインナップしている。
「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」ラインナップ
A賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約21cm
B賞 ムーンキャンサー/BBコスモ フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：台座込み 約22cm、キャラクター 約14cm
C賞 ムーンキャンサー/テノチティトラン フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約20cm
D賞 ランサー/カルナ ぬいジェニック
・全1種
・サイズ：約12cm
E賞 ムーンキャンサー/岸波白野（男/女） ぬいジェニック
・全2種（選べる）
・サイズ：約12cm
F賞 アヴェンジャー/徐福 ぬいジェニック
・全1種
・サイズ：約12cm
G賞 イラストボードスタンド
・全10種（選べない）
・サイズ：約15cm
H賞 ラバーコレクション
・全5種（選べる）
・サイズ：約6～14cm
I賞 きゅんキャラ アクリルスタンド
・全13種（うちシークレット2種・選べない）
・サイズ：約6cm
J賞 ツインアクリルチャーム
・全12種（選べる）
・サイズ：約5cm
ラストワン賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.
・サイズ：約21cm
