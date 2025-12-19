【一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～】 店頭販売：2026年1月17日より順次発売予定 オンライン販売：2026年1月21日17時より販売開始予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」の全ラインナップを公開した。店頭販売は2026年1月17日より順次発売を予定し、価格は1回850円。オンライン販売は2026年1月21日17時より販売を予定している。

本商品はゲーム「Fate/Grand Order」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。ゲーム内のイベント「セレブサマーエクスペリエンス」と「アーキタイプインセプション」に登場したサーヴァントたちをモチーフとしたフィギュアやぬいぐるみ、イラストボードスタンド、ラバーコレクション、きゅんキャラ アクリルスタンドがラインナップしている。

「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」ラインナップ

A賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約21cm

B賞 ムーンキャンサー/BBコスモ フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：台座込み 約22cm、キャラクター 約14cm

C賞 ムーンキャンサー/テノチティトラン フィギュア 1/7 Gracemaster

・全1種

・サイズ：約20cm

D賞 ランサー/カルナ ぬいジェニック

・全1種

・サイズ：約12cm

E賞 ムーンキャンサー/岸波白野（男/女） ぬいジェニック

・全2種（選べる）

・サイズ：約12cm

F賞 アヴェンジャー/徐福 ぬいジェニック

・全1種

・サイズ：約12cm

G賞 イラストボードスタンド

・全10種（選べない）

・サイズ：約15cm

H賞 ラバーコレクション

・全5種（選べる）

・サイズ：約6～14cm

I賞 きゅんキャラ アクリルスタンド

・全13種（うちシークレット2種・選べない）

・サイズ：約6cm

J賞 ツインアクリルチャーム

・全12種（選べる）

・サイズ：約5cm

ラストワン賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.

・サイズ：約21cm

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT