»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤«¤±¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¡£¤½¤Î1Âæ¤À¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥ÜP1800¤Ë¡¢ÀèÆü¡¢»î¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä¹À¸¤¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥Ü¥ë¥ÜP1800¤Ï¡¢1961Ç¯¤Ë½Ð¤¿2¥·ー¥¿ー¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¯ー¥Ú¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ü¥ë¥Ü¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡É»Í³Ñ¤¤¥¯¥ë¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢90Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ü¥ë¥Ü¥Ò¥¹¥È¥êー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢P1800¤Î¥«¥¿¥Á¤Ï°Û¿§¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢60Ç¯Âå¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Õ¥ë¥¢¡£¤ª¿¬¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê±©¤òÀ¸¤ä¤¹¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥Æ¥¤¥ë¥Õ¥£¥óÁ´À¹¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ô¾ì¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤»¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢60Ç¯Âå¤Î¼«Æ°¼Ö¾®ÁÎ¤¬ÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¥Ü¥ë¥Ü¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢³°¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¥·¥Ü¥ìー¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤È¡¢¥Õ¥©ー¥É¥à¥¹¥¿¥ó¥°¤È¡¢¥íー¥¿¥¹¥¨¥é¥ó¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î´ãÃæ¤Ë¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤Þー¤Ë¸«¤«¤±¤ë£Ð1800¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î²Ê³ØÆÃÁÜÂâ¤Î¥¯¥ë¥ÞÅª¤Ê¡¢Ì¯¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤Ë¶á¤¤À°È÷¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î71Ç¯·¿1800E¡£¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£Äê°÷¤Ï2Ì¾¤À¤¬¡¢Êä½õ¥¤¥¹Åª¤Ê¸åÀÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¼ÆâÄ¹¤ÏÃ»¤¯¡¢Ä¹¿È¼Ô¤Ê¤é±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÏÓ¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢¥ê¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¿¨¤ì¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÂçÊÁ¤ÊËÌ²¤¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥À¥ë¤¬ÉÕ¤¯¥Èー¥Üー¥É¤Ï¿¼¤¤¡£¥·ー¥È¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ú¥À¥ë¤¬Æ§¤ßÀÚ¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿ー¤À¤Ã¤¿4µ¤ÅûOHV¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢68Ç¯¤Ë2¥ê¥Ã¥¿ー¤Ë³ÈÂç¡£70Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿1800E¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSU¥Ä¥¤¥ó¥¥ã¥Ö¤ËÂå¤¨¤ÆEFI¡ÊÅÅ»ÒÀ©¸æÇ³ÎÁÊ®¼Í¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¤½¤Î130ÇÏÎÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3000rpm¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Î¥È¥ë¥¯´¶¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢Ä®¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥¹¥ë¥¹¥ë¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯²ÃÂ®¤¹¤ë¡£4Â®¥È¥Ã¥×¤Ç3400rpm¤Î100km/h½ä¹Ò¤âÊ¿ÏÂ¤À¡£Æ½¤â¾å¤ê²¼¤ê¤·¤¿¤¬¡¢À©Æ°ÎÏ¤âÉÔËþ¤Ê¤¤¡£1800E¤«¤é¤Ï4ÎØ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ìー¥¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£È¾À¤µª¶á¤¯Á°¤Î¥Ü¥ë¥Ü¥¯ー¥Ú¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¹¥¹¤ó¤À¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¿¤À°ìÅÀ¡¢Àß·×¤Î¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅö»þ¤Î¥ê¥µー¥¥å¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥ë¼°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í·¤Ó¤¬Âç¤¤¤¡£ºÙ¤¯¤ÆÂç¤¤¤¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò±ß¼þ¾å¤Ç5cm¤¯¤é¤¤º¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔ´¶ÂÓ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Û£Ëæ¤ÊÁàÂÉ´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¡¢¼¼Æâ¤ò³°¤«¤éÇÁ¤¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤¤¥ì¥Ðー¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¹õ´ðÄ´¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥çー¥¯¥ì¥Ðー¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏEFI¤À¤¾¡£
¥·ー¥È¤ËºÂ¤ê¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤ËÉÕ¤¯¥ê¥êー¥¹¥ì¥Ðー¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥Ü¤Ï1959Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ3ÅÀ¼°¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö°ÂÁ´¤Î¥Ü¥ë¥Ü¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤ÏJAF Mate Neo 2017Ç¯4·î¹æ·ÇºÜ¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¡¢¼Ö¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ»öÆâÍÆ¤Ï¸ø³«Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Æー¥ë¤Ëº¸±¦¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Î¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5¤Ä¤Î¥áー¥¿ーÎà¤¬ÊÂ¤Ö¥¤¥ó¥Ñ¥Í¼þ¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¥ëー¥à¥ß¥éー¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
P1800¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¡ÖP1800ES¡×¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡£2¥É¥¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¸åÉô¤ò¥ï¥´¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥é¥¹¼°¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥²ー¥È¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥¢ー¥ô¥£¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó»á¤Ï¡¢1966Ç¯¤ËP1800¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¥Þ¥¤¥ìー¥¸¤ò±ä¤Ð¤·Â³¤±¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï300Ëü¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó480Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¡Ë¤òÁö¹Ô¡£¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤«¤éÀ¤³¦ºÇÄ¹Áö¹Ô¼Ö¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£