大みそか『DOWNTOWN＋』”徹底解剖”特番、放送決定 松本人志が“テレビ”出演 BSよしもとで
BSよしもとはこのほど、31日午後3時30分から『大晦日の超緊急特番！今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル 』を放送すると発表した。
【写真】「まっちゃんお帰り！」観客の声援に応えた松本人志＜生配信の様子＞
番組では、配信サービス『DOWNTOWN＋』に登録しないと観られないオリジナルコンテンツの見どころを厳選して紹介する。生配信、大喜利、トーク、ロケ、スタジオ企画など多彩なラインアップの魅力に触れながら 「何が見られるのか？」という疑問を一気に解決。「初めての方から利用中の方まで楽しめる、DOWNTOWN＋の魅力をたっぷり紹介する」としている。また、番組の出演者には、松本人志の名前が記載されている。
『DOWNTOWN＋』は月額1100円、年額1万1000円で視聴できる有料配信サービス。ダウンタウンが出演した過去作品、映画『大日本人』『ビジュアルバム』だけでなく、松本人志がプロデュース・出演する新規オリジナル作品を配信している。
